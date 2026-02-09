So alt sind die Figuren aus Herr der Ringe zum Zeitpunkt der Handlung [MeinMMO Classic]

In Herr der Ringe gibt es viele Charaktere unterschiedlichen Alters. Doch häufig trügt der Schein. Figuren wirken im Film älter oder jünger, als sie eigentlich sind. Im Ranking schauen wir uns das wahre Alter von 14 wichtigen Figuren an und vergleichen es mit dem Alter ihrer Schauspieler.
Was sind das für Zahlen? Die Haupt-Geschehnisse von Herr der Ringe spielen sich in nur wenigen Jahren ab:
- 3018 D.Z. (Drittes Zeitalter): Frodo und seine Begleiter verlassen das Auenland und begeben sich auf ihre gefährliche Reise.
- 3019 D.Z.: Der Eine Ring wird zerstört und Sauron vernichtet.
- 3021 D.Z.: Frodo, Bilbo, Gandalf, Galadriel und Elrond verlassen Mittelerde. Das Dritte Zeitalter endet.
Für das Alter der Figuren orientieren wir uns in der Liste am Anfang der Geschichte im Jahr 3018 D.Z. Für das Alter der Schauspieler beziehen wir uns auf den Beginn der Dreharbeiten von Teil 1, die offiziell am 11. Oktober 1999 starteten.
Platz 14: Éowyn
Éowyn ist die jüngste Figur auf dieser Liste. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern wurde sie von ihrem Onkel Théoden, dem König von Rohan, aufgezogen. Während ihr Bruder Éomer oft im Land umherzog, blieb sie zu Hause und pflegte ihren Onkel.
Gleichzeitig war sie jedoch auch eine Schildmaid und konnte hervorragend reiten und kämpfen. Das bewies sie vor allem in der Schlacht auf dem Pelennor. Dort besiegte sie – mithilfe von Pippin – den schrecklichen Hexenkönig von Angmar, den Anführer des feindlichen Heeres. Es hieß, dass kein Mann ihn töten kann. Doch als Frau störte sie das wenig.
Eigentlich ist Éowyn „noch nicht zur Fraulichkeit gereift“, wie es im Buch heißt. Doch im Film wirkte sie wie eine erwachsene Frau, da Schauspielerin Miranda Otto einige Jahre älter war.
Figur: Éowyn – 23 Jahre
Schauspielerin: Miranda Otto – 31 Jahre
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Das mit den 17 Jahren wurde nicht vereinfacht dargestellt, sondern gar nicht. Es sind im Film keine 17 Jahre, sonst müssten Merry und Pippin bei Bilbos Geburtstagsfeier 19, bzw. 12 Jahre alt sein.
Dass Frodo in der Zeit nicht altert, macht Sinn, wenn man annimmt, dass er seit der Feier der Ringträger ist. Weiß aber nicht, ob das “gilt”, weil er verwendet ihn ja glaube ich nicht.
Interessante Auflistung. Da hab ich ein paar Sachen von nicht gewusst. Bin da aber auch nicht so tief, in der Herr der Ringe Welt, drinnen.
Was ich nie verstanden habe ist, wieso korrumpierte der Ring Smeagol sofort? Liegt der Wiederstand gegen den einen Ring nicht am “Hobbit sein”?
Auch Hobbits sind nicht vor dem Einfluss gefeit. Bilbo gibt ihn nur widerwillig auf (und war fast versucht, ihn in Bruchtal von Frodo zu mopsen – das war der Moment, der Frodo letztlich davon “überzeugt” hat, dass der Ring vernichtet werden muss) und auch Frodo selbst, kann sich am Schicksalsberg dann eigentlich nicht überwinden, die Ring ins Feuer zu werfen
Smeagol wurde aber eigentlich auch erst mit der Zeit so richtig vom Ring korrumpiert, der Totschlag an seinem Vetter war eher ein Streit um das schöne “Shiny” (kommt ja öfter vor, dass aus Habgier getötet wird), zusätzlich “befeuert” durch die Macht des Rings.
Danke dir! Das war ausführlich.
Ich ging davon aus, dass Bilbo und Frodo über einen längeren Zeitraum über, “verdorben” wurden und Smeagol, sozusagen, sofort. Aber kenne nur die Filme. Da sah es für mich so aus, mit Smeagol und dem anderen Hobbit, in der kurzen Szene im Boot.
was ist mit elrond mc bong ?