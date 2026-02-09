So alt sind die Figuren aus Herr der Ringe zum Zeitpunkt der Handlung [MeinMMO Classic]

In Herr der Ringe gibt es viele Charaktere unterschiedlichen Alters. Doch häufig trügt der Schein. Figuren wirken im Film älter oder jünger, als sie eigentlich sind. Im Ranking schauen wir uns das wahre Alter von 14 wichtigen Figuren an und vergleichen es mit dem Alter ihrer Schauspieler.

Dieser Text erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO.

Was sind das für Zahlen? Die Haupt-Geschehnisse von Herr der Ringe spielen sich in nur wenigen Jahren ab:

3018 D.Z. (Drittes Zeitalter): Frodo und seine Begleiter verlassen das Auenland und begeben sich auf ihre gefährliche Reise.

3019 D.Z.: Der Eine Ring wird zerstört und Sauron vernichtet.

3021 D.Z.: Frodo, Bilbo, Gandalf, Galadriel und Elrond verlassen Mittelerde. Das Dritte Zeitalter endet.

Für das Alter der Figuren orientieren wir uns in der Liste am Anfang der Geschichte im Jahr 3018 D.Z. Für das Alter der Schauspieler beziehen wir uns auf den Beginn der Dreharbeiten von Teil 1, die offiziell am 11. Oktober 1999 starteten.

Platz 14: Éowyn

Éowyn ist die jüngste Figur auf dieser Liste. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern wurde sie von ihrem Onkel Théoden, dem König von Rohan, aufgezogen. Während ihr Bruder Éomer oft im Land umherzog, blieb sie zu Hause und pflegte ihren Onkel.

Gleichzeitig war sie jedoch auch eine Schildmaid und konnte hervorragend reiten und kämpfen. Das bewies sie vor allem in der Schlacht auf dem Pelennor. Dort besiegte sie – mithilfe von Pippin – den schrecklichen Hexenkönig von Angmar, den Anführer des feindlichen Heeres. Es hieß, dass kein Mann ihn töten kann. Doch als Frau störte sie das wenig.

Eigentlich ist Éowyn „noch nicht zur Fraulichkeit gereift“, wie es im Buch heißt. Doch im Film wirkte sie wie eine erwachsene Frau, da Schauspielerin Miranda Otto einige Jahre älter war.

Figur: Éowyn – 23 Jahre

Schauspielerin: Miranda Otto – 31 Jahre