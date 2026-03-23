In One Piece auf Netflix seht ihr in jeder Folge unbewusst Doppelgänger der Strohhutpiraten, Fans haben die perfekte Rolle für sie

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2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
In One Piece auf Netflix seht ihr in jeder Folge unbewusst Doppelgänger der Strohhutpiraten, Fans haben die perfekte Rolle für sie

Eine Serie wie One Piece auf Netflix benötigt Stunt-Doubles, die die teils gefährlichen Aktionen der Charaktere anstelle der Schauspieler ausführen. Die Fans haben ein Foto der Doppelgänger gesehen und können nur noch an eine Sache denken.

Der Dreh einer Serie oder eines Films kann mitunter gefährlich sein, besonders wenn es actionreiche Szenen gibt. Hierfür werden Stunt-Doubles eingesetzt, die optisch den Originalen ähneln, besonders was den Körperbau angeht.

Sie treten bei Stunts an die Stelle der Originale, wobei der Wechsel in der fertigen Szene kaum auffällt. Oftmals wird zusätzlich mit visuellen Effekten nachgeholfen und so etwa das Gesicht des eigentlichen Darstellers auf das Double gesetzt.

Auch in der Adaption von One Piece auf Netflix kamen Doubles zum Einsatz. Sie sorgen für amüsierte Reaktionen bei den Fans der Vorlage und rufen Erinnerungen an eine Gruppe von Betrügern hervor.

Auch in Staffel 2 waren wieder neue Schurken dabei, die ihr im Trailer seht:

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Die falsche Strohhut-Bande steht bereit!

Wie reagieren die Fans auf die Doubles? Auf Reddit kursiert ein Bild der Stunt-Doubles, das die Doppelgänger von Ruffy, Nami, Zorro und Sanji zeigt.

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Darunter amüsieren sich zahlreiche Fans darüber, dass die Doubles ihren Originalen zwar auf den ersten Blick ähneln, bei genauerer Betrachtung fallen dann aber doch Unterschiede auf.

Worin sich die meisten Kommentare jedoch einig sind: Die Gruppe wäre die ideale Besetzung für die Fake-Strohhutbande, hinter der sich die Nisemugiwara-Piratenbande verbirgt.

Sie erscheinen zum ersten Mal in Kapitel 598 des Manga und in Episode 517 des Anime. Es handelt sich um eine Gruppe betrügerischer Piraten, die in die Rollen der originalen Strohhut-Bande schlüpft, während diese nach einem herben Rückschlag an ihrem Comeback arbeitet.

Die User auf Reddit finden schon jetzt, dass die Stunt-Doubles perfekt für die Betrüger wären:

  • „Falls die Realverfilmung es so weit schafft, hoffe ich, dass sie die falsche Strohhut-Bande werden“, schreibt Evil_phd.
  • „Wenn das Stunt-Double von Ruffy vor dem Zeitsprung dick werden könnte, hätten wir wohl unsere falsche Strohhut-Bande“, meint auch trainwrecktragedy.
  • „Sie haben sich so sehr auf die Stunt-Doubles konzentriert, dass sogar der Strohhut sein eigenes Stunt-Double hat“, findet Hermano_tastico. Tatsächlich wirkt der Strohhut des Stunt-Ruffys auf dem Foto überaus groß.

Für das Casting als Nisemugiwara-Piratenbande müssten die Showrunner noch ein wenig am Aussehen der Doubles arbeiten. Der Fake-Ruffy ist beispielsweise deutlich fülliger gebaut als der echte.

Abgesehen davon scheint so manch ein Double den Fans sogar besser zu gefallen als die tatsächliche Besetzung. NewtWhoGotBetter schreibt etwa: Dieser Zoro entspricht eigentlich genau dem, was ich mir für die Realverfilmung gewünscht hätte. Ich fand schon immer, dass Zoro etwas älter aussehen sollte, als er ist, etwas rauer oder einschüchternder.

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Was würde gegen eine Besetzung sprechen? Der User Aggravating_Mud8751 geht auf einen wichtigen Punkt ein: „Stunt-Doubles sind jedoch nicht immer Schauspieler, zumindest nicht in demselben Sinne wie die Hauptdarsteller. Einige der Fake-Strohhüte haben Sprechrollen und erfordern einen Schauspieler.“

Es kam in der Vergangenheit jedoch schon in anderen Filmen oder Serien vor, dass ehemalige Stunt-Doubles plötzlich in richtigen Rollen zu sehen waren. Ein prominentes Beispiel ist Zoë Bell, die in Kill Bill das Double von Uma Thurman war. Sie überzeugte Quentin Tarantino so sehr, dass er sie einige Jahre später in Death Proof in einer Hauptrolle einsetzte.

Ob man die Nisemugiwara-Piratenbande in der Netflix-Serie überhaupt zu Gesicht bekommt, ist fraglich. Immerhin endet Staffel 2 etwa bei Folge 91 des Anime (Kapitel 154 im Manga). Bis zu Folge 517 ist es also noch ein weiter Weg. Die Macher der Netflix-Serie kennen ihre Fans und geben sich deshalb Mühe bei den Details: Zorro verprügelt in der Netflix-Serie zu One Piece genau 100 Gegner in einer Szene, drehte dafür 6 Stunden mit gebrochenem Finger

Quelle(n): Titelbild: Netflix auf YouTube
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