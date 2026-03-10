Die Netflix-Serie zu One Piece startet heute mit Staffel 2 auf Netflix. Alle Infos zum Release, der Start-Uhrzeit und dem Cast findet ihr auf MeinMMO.

Update am 10. März 2026: Wir haben den Artikel im Zuge des Releases mit neuen Infos ergänzt.

Die wichtigsten Informationen in der Übersicht:

Um wie viel Uhr kommt One Piece Staffel 2?

Start-Datum: 10. März 2026

10. März 2026 Start-Uhrzeit: 8:00 Uhr deutscher Zeit

8:00 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich Staffel 2 von OPLA streamen? exklusiv bei Netflix

Neue Serien starten auf Netflix in der Regel um 00:00 Uhr Pacific Time. Das entspricht eigentlich 09:00 Uhr deutscher Zeit. In den USA gab es bereits die Umstellung auf Sommerzeit, weshalb der Start nun um 08:00 Uhr morgens in Deutschland ist.

Das zeigt auch der Countdown auf der offiziellen Netflix-Infoseite

Den neusten Trailer zu Staffel 2 seht ihr hier:

One Piece Staffel 2 auf Netflix: Was wir zum Release wissen

Trailer: Gibt es bereits einen Vorgeschmack?

Wenn ihr noch einmal alle Charaktere und Teufelsfrüchte sehen wollt, die es in One Piece gibt, ist der neuste Trailer perfekt für euch. Er gibt einen tollen Rundumblick auf die kommende Staffel.

In einem weiteren Trailer zu Staffel 2 von One Piece steht Nico Robin im Fokus. Fans lieben an ihr, dass sie so ein zynischer Antagonist wie in der Vorlage ist. Außerdem gibt es weitere Agenten der Baroque-Firma endlich in bewegten Bildern zu sehen:

Netflix enthüllte außerdem, wie Chopper in der 2. Staffel aussehen wird. Das Rentier wird komplett mit CGI animiert sein. Leider gibt es nur das Schloss zu sehen, in dem sich Chopper gerade befindet. Für mehr Material zur Netflix-Serie müssen wir uns wohl gedulden.

Zudem gibt es noch einen weiteren Trailer, der eine Vorschau auf die kommende 2. Staffel ist. Hier sehen wir unterschiedliche Inseln wie Whiskey Peak oder Logue Town. Zudem erhalten wir hier einen ersten Blick auf einen der beiden Riesen, Nico Robin, Vivi und Captain Smoker. Sogar der Wal Laboon ist kurz zu sehen:

Release: Wann kommt One Piece Staffel 2?

Wie Netflix am 28. Oktober 2025 angekündigt hat, soll die 2. Staffel von One Piece am 10. März 2026 auf Netflix erscheinen. Im Zuge dessen zeigte der Streaming-Dienst auch neue Bilder. Wie bereits in Staffel 1 wurden alle 8 Folgen direkt zum Release veröffentlicht.

Cast: Wer spielt in Staffel 2 mit?

Die Darsteller, die wir bereits in Staffel 1 zu sehen waren, sind weiterhin in ihren Rollen geblieben. Sie werden auch in Staffel 2 auftauchen, wenn es die Mangavorlage zulässt. Die folgenden Schauspieler sind bereits für Staffel 2 bestätigt:

Gavin Gomes als Chopper (Heavy Point) (bekannt als spanischer Soldat aus Black Sails)

Callum Kerr als Captain Smoker (bekannt als Christopher Foxworth aus Flowers in the Arric: The Origin)

Julia Rehwald als Tashigi (bekannt als Kate Schmidt aus der Fear-Street-Filmtrilogie)

Rigo Sanchez als Dragon (bekannt als Lightner aus Outer Banks)

Clive Russell als Krokus (bekannt als Captain Tanner aus Sherlock Holmes)

Brendan Murray als Boogey (bekannt als Victor aus Dark Matter)

Werner Coetser als Woogey (bekannt als Blitz aus Getroud met rugby)

Daniel Lasker als Mr. 9 (bekannt als Barnabus aus London Calling)

Charithra Chandran als Miss Wednesday (bekannt als Edwina Sharma aus Bridgerton)

Yonda Thomas als Igaram (bekannt als Gary aus Red Ink)

Camrus Johnson als Mr. 5 (bekannt als Luke Fox alias Batwing aus Batwoman)

Jazzara Jaslyn als Miss Valentine (bekannt als Eliza Pendleton aus Warrior)

David Dastmalchian als Mr. 3 (bekannt als Thomas Schiff aus The Dark Knight)

Sophia Anne Caruso als Miss Goldenweek (bekannt als Sophie aus The School for Good and Evil)

Joe Manganiello als Sir Crocodile (bekannt als Alcide Herveaux als True Blood)

Lera Abova als Miss Bloody Sunday (bekannt als Maude aus Anna: Die Agentin)

Katey Segal als Dr. Kuleha (bekannt als Peggy Bundy aus Eine schrecklich nette Familie)

Mark Harelik als Doc Bader (bekannt als Dr. Eric Gablehauser aus The Big Bang Theory)

Tyrone Keogh als Dalton (bekannt als SA Page aus Blood Diamond)

Rob Colletti als Wapol (bekannt als Connor Brussel aus WTF: World Thumbwrestling Federation)

Mark Penwill als Chess (bekannt als Dr. Copley aus The Fix)

Anton David Jeftha als Kuromarimo alias K.M. (bekannt als Furiad aus Dominion)

Sendhil Ramamurthy als König Cobra (bekannt als Mohinder Suresh in Heroes)

James Hiroyuki Liao als Ipponmatsu (bekannt als Albert Nguyen aus Barry)

Mikaela Hoover als Chopper (Synchronsprecherin) (Gastrolle in How I Met Your Mother)

Daneben gibt es noch einen Charakter, der erst viele Folgen später im Anime auftaucht. Durch den Lebenslauf eines Schauspielers ist die Rolle von Bartolomeo bereits bekannt.

Episoden: Wie viele Folgen hat One Piece Staffel 2?

Mittlerweile ist bekannt, dass es insgesamt 8 Episoden gibt. Die Namen der jeweiligen Folgen lauten (zu lesen auf Popverse):

Episode 1: Der Anfang und das Ende

Der Anfang und das Ende Episode 2: Good Whale Hunting

Good Whale Hunting Episode 3: Whisky Business

Whisky Business Episode 4: Riesenärger auf Little Garden

Riesenärger auf Little Garden Episode 5: Wax On, Wax Off

Wax On, Wax Off Episode 6: Geweihte Nami

Geweihte Nami Episode 7: Reindeer Shames

Reindeer Shames Episode 8: Ren und Schrecken im Königreich Drum

Auf X könnt ihr zudem die einzelnen Logos der jeweiligen Episode sehen. Sie halten sich designtechnisch an einen Charakter, der für die Folge wichtig wird.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Serie schauen?

Die Live-Action-Adaption ist eine exklusive Produktion von Netflix. Deshalb wird die 2. Staffel – genauso wie Staffel 1 – auf Netflix laufen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, um die Serie zu schauen. Die Folgen wird es in zahlreichen Sprachausgaben geben, unter anderem mit der deutschen Synchronisation oder der japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln.

Story: Was passiert in Staffel 2?

Die 1. Staffel endete an dem Punkt, an dem sich die Strohhutbande zur Grand Line aufmacht. Durch die vorgestellten Schauspieler und Episodennamen wissen wir bereits, was wir in Staffel 2 zu sehen bekommen. Sie umspannt die folgenden Arcs:

Logue Town

Reverse Mountain

Whisky Peak

Little Garden

Drum Island

Alabasta wird erst ab Staffel 3 dabei sein. Aber auch so gibt es einige Momente für MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen, die das Produktionsteam auf keinen Fall verhunzen darf. Dabei handelt es sich oft um sehr emotionale Momente: 8 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss