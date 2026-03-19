Chopper aus One Piece wird zum Unterstützer einer weltweiten wohltätigen Organisation: „Wir haben wieder gewonnen!“

Einer der Strohhut-Piraten wird zum offiziellen Maskottchen für die wohltätige „Organisation Ärzte ohne Grenzen”. Tony Tony Chopper darf wohl in Zukunft nicht nur im Anime ein Doktor sein.

Wer wird Maskottchen von was? Der Charakter Tony Tony Chopper wurde als ein „offizieller Unterstützer” von der wohltätigen Organisation „Ärzte ohne Grenzen” enthüllt. Dafür gab es auch eine spezielle Illustration von dem Serienschöpfer Eiichiro Oda.

Offiziell wird die neue Position des Strohhut-Piraten in der kommenden Ausgabe des Magazins Weekly Shono Jump angekündigt. Das Magazin erscheint am 24. März 2026.

So sieht die speziell angefertigte Illustration von Tony Tony Chopper für Ärzte ohne Grenzen aus:

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Die Organisation Ärzte ohne Grenzen setzt sich aus einer Reihe von Ärzten aus verschiedenen Ländern zusammen, die medizinische Nothilfe in Konflikt- und Katastrophengebieten leisten. Sie haben im übertragenen Sinne keine Grenzen , da die Organisation über Ländergrenzen hinweg arbeitet.

Nicht nur in der wohltätigen Organisation wird Tony Chopper zukünftig auftauschen, sondern auch in der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix:

Ein Zweck, der Fans von One Piece stolz macht

Wie reagiert die Community? Unter einem X-Posting von Shonen Jump News freuen sich die Kommentare über diese Ankündigung:

Pink Find schreibt auf X beispielsweise: Ärzte ohne Grenzen hat gerade ein echtes Upgrade bekommen! Endlich mal ein Arzt, der süß und kompetent ist und als Gegenleistung nur Zuckerwatte verlangt. One-Piece-Fans, wir haben wieder gewonnen.

Auch nathanistic freut sich: Wow, das ist ja toll! Chopper zu sehen und als offizieller Unterstützer von Ärzte ohne Grenzen anerkannt zu werden, ist einfach perfekt!

Tony Tony Chopper ist aus der Strohhut-Piratenbande die perfekte Wahl für die Organisation. Schließlich ist Chopper selbst Arzt und seine Heilkräfte haben ebenfalls keine Grenzen, da er sie überall auf seinen Abenteuern einsetzen kann.

Außerdem hat Tony Tony Chopper viel Mitgefühl für seine Kameraden übrig und steht für unermüdlichen Einsatz, auch in kritischen Situationen. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass es der Strohhut-Pirat Tony Tony Chopper in die echte Welt schafft. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Chopper aus One Piece landet in der realen Welt, bekommt seine eigenen Accounts für Social Media