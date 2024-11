Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

Jonathan Rogers, seines Zeichens Game Director von Path of Exile 2, sprach über einen Fehler vom größten Konkurrenten, den man auf jeden Fall vermeiden möchte. Größer ist nämlich nicht immer besser.

Was ist das für ein Fehler? In der neuen Episode des „Tavern Talk“-Podcasts (via YouTube) erklärte Jonathan Rogers, dass die Schadenszahlen in Diablo 4 schon jetzt viel zu hoch seien, was die Lesbarkeit und die Spielerfahrung torpedieren würde. Wenn die Zahlen zu hoch ausfallen, müsse man einen Werte-Squish durchführen, was oft aber nur kurzfristig Verbesserung schafft.

Der Chef-Entwickler ist sich sicher, dass es dieses Problem in Path of Exile 2 nicht geben wird. Rogers erklärt:

Es ist so, dass Path of Exile offensichtlich irgendwann ziemlich verrückt wurde, aber gleichzeitig hatten wir eine Menge Jahre, in denen die Dinge nicht so waren. Unsere Zahlen skalieren nicht so schnell wie die von anderen Spielen und sie steigen nicht so exponentiell an, was bedeutet, dass wir uns keine Sorgen über Billionen von Schaden oder ähnliches machen müssen.

Man wolle den Spielern natürlich einen spürbaren Machtzuwachs geben, so der Chef-Entwickler weiter, aber nicht in einer Form, die das Spiel kaputt machen würde. Entsprechend klein würden die Zahlen und Werte in Path of Exile 2 ausfallen beziehungsweise sukzessive steigen.

Auf die Art kann man die Schadenszahlen während des Kampfes langfristig lesbar halten und Werte-Squishes vermeiden. „Ich glaube nicht, dass wir jemals einen Zahlen-Squish oder so etwas machen müssen“, ist sich Jonathan Rogers sicher.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer für den Early Access von Path of Exile 2:

Was muss ich noch zu Path of Exile 2 wissen? Der Release von Path of Exile 2 im Early Access ist am 06. Dezember 2024, um 20:00 Uhr, und zwar auf Steam, via Epic Games Store, dem hauseigenen PC-Client, PS5 und Xbox.

Path of Exile 2 wird dabei zunächst nur Unterstützern zugänglich gemacht, die ein Paket für mindestens 30 € oder ein Top-Tier-Supporter-Paket erworben, beziehungsweise 480 US-Dollar oder mehr in den Vorgänger Path of Exile investiert haben. Sobald das Spiel als Vollversion veröffentlicht wird, steht es allen kostenlos zur Verfügung.

Mit dem Early-Access-Start stehen euch in Path of Exile 2 die Klassen Monk, Warrior, Ranger, Mercenary, Witch und Sorceress zur Verfügung. Das Action-RPG unterstützt Couch-Koop, Cross-Progression und Crossplay. Mehr erfahrt ihr hier: Alle Infos zum Release von Path of Exile 2 auf Steam, PS5 und XBOX – Early Access, Genderlock, Klassen, Crossplay & Couch-Koop