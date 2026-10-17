Eine Mod für Diablo macht aus dem ARPG ein völlig anderes Spiel, spaltet die Community

Mods sind für viele Spiele längst fester Bestandteil. Ein inoffizielles Fanprojekt hat jetzt für das erste Diablo eine Mod entwickelt, die das ARPG an einen berühmten Shooter erinnern lässt. Doch bei der Community stößt ein Punkt sauer auf.

Was ist das für eine Mod? Bei der Mod handelt es sich um ein Fanprojekt von User Drelvak, das es im Klassiker Diablo 1 möglich macht, in First-Person-Perspektive zu spielen. Bislang ist die Mod noch in Entwicklung und noch nicht für Spieler zugänglich, es gibt jedoch erste vorzeigbare Ergebnisse.

In seinem Video auf YouTube zeigt er seinen Prototypen, mit dem er Tristram und Umgebung nahtlos per Tastendruck in der „normalen“ isometrischen Sicht von oben und seiner entwickelten First-Person-Perspektive im Wechsel erkundet.

Dadurch bekommt das Spiel einen ganz anderen Anstrich und erinnert stark an Ego-Shooter-Klassiker DOOM. Das kommt bei den Fans extrem gut an, es gibt aber einen Punkt, bei dem die Community sich mehr als uneins ist.

Video starten Diablo 2: Resurrected stellt die neue Klasse des Hexenmeisters im Gameplay-Trailer vor Autoplay

Coole Mod, aber KI

Warum ist die Community gespalten? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video und auf Reddit tauschen sich die User über die Mod aus. Überwiegend viele feiern den Look und die Möglichkeit, ihren Lieblingsklassiker aus der anderen Perspektive erleben zu können:

enginearchitect schreibt auf Reddit: „Mir gefällt die Idee, zwischen isometrischer und Ego-Perspektive wechseln zu können.“

MoonAttempt meint auf Reddit: „Der Butcher-Raum ist aus isometrischer Perspektive schon extrem blutig, und das macht es noch schlimmer. 10/10“

@kloudzero2911 freut sich via YouTube: „Das erfüllt mich mit so viel Freude! Großen Respekt und Anerkennung für die bisherige Arbeit, ich kann es kaum erwarten, das fertige Produkt zu sehen. Weiter so!“

Es gibt allerdings einen Wermutstropfen, der einigen Usern ein Dorn im Auge ist. Denn Drelvak nutzt laut eigener Aussage die KI OpenAI Codex als Programmierhilfe. Er betont jedoch, dass Codex häufig fehlerhaften Code liefere oder nach Reparaturen an einer Stelle andere Funktionen beschädige, weshalb ein erheblicher Teil seiner Arbeit aus manuellem Anpassen, Testen und Korrigieren bestünde.

In der Community gibt es daher auch ein Lager, was die Mod aus diesem Grund grundsätzlich ablehnt. ziddersroofurry schreibt beispielsweise via Reddit: „Naja, das ist einfach nur beschissene, vibe-coded KI.“ Dem stimmt eidisjan1tns via Reddit zu: „Es ist keine ‚Modifikation‘, wenn die ursprüngliche Engine nicht 3D war und man lediglich KI verwendet, um ein neues Spiel zu schreiben.“

ThatJediBen hält beispielsweise dagegen und meint auf Reddit: „Solange das niemand ohne KI-Hilfe umsetzt, ist es meiner Meinung nach kein KI-Schrott. Ich bin zwar in den meisten Fällen gegen KI, aber ich wollte Diablo 1 schon immer mal in der Egoperspektive erleben, deshalb bin ich dabei.“

Wie geht es euch damit? Findet ihr die Mod cool oder seid ihr auch eher dagegen, weil KI zur Hilfe genommen wurde? Schreibt es uns in die Kommentare!

Während Fans sich noch an Diablo 1 – 4 erfreuen, ist Diablo 5 in der Entstehungsphase. Doch die Ankündigung und die damit verbundenen Infos stießen nicht nur auf große Vorfreude bei den Spielern: Diablo 5 spaltet die Community, die Spieler schwanken zwischen Freude und Frust