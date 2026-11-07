Diablo 2 feiert seinen Geburtstag mit dickem Event, macht den fiesesten Händler erträglicher

Im Rahmen des 30. Jubiläums von Diablo startet ein dickes Event in Diablo 2: Resurrected. Welche Boni und Gefahren euch dort erwarten, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Zum Start der Ranglistensaison 16 und als Teil des 30. Jubiläums bringt Blizzard das Event „Erbe des Schreckens“ zu Diablo 2: Resurrected. Sechs Tage lang erwarten euch besondere Boni, aber auch harte Bedrohungen. Das Event steht sowohl Ranglisten- als auch Nicht-Ranglisten-Spielern zur Verfügung.

Wann läuft das Event? Das „Erbe des Schreckens“-Event startet am 13. November 2026 um 02:00 Uhr CET und endet am 19. November 2026 um 02:00 Uhr CET. Einen Tag nach Event-Start, am 14. November, beginnt die Ranglistensaison 16 in Diablo 2: Resurrected.

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Erbe des Schreckens bringt Bedrohungen, aber auch starke Buffs

Welche Vorteile erhalte ich? Während des gesamten Zeitraums profitiert ihr von einem Magiefundbonus von 100 %. Obendrauf wird der fieseste Händler deutlich erträglicher: Ihr erhaltet 15 % Rabatt bei allen Händlern auf allen Schwierigkeitsstufen – auch beim Glücksspieler.

Welche Inhalte bringt das Event noch? Während des Events bietet Sanktuario folgende Besonderheiten:

Stellt euch auf der Schwierigkeitsstufe „Hölle“ dem Diablo-Klon, der garantiert alle sechs Stunden spawnt. Er ersetzt dabei einen super-einzigartigen Gegner.

Sobald ihr Baal auf Normal, Albtraum oder Hölle besiegt habt, werden in der jeweiligen Schwierigkeitsstufe alle Zonen gleichzeitig terrorisiert. Wer keine durchgehend terrorisierten Zonen möchte, kann das Feature beim Erstellen eines Spiels im Charaktermenü oder in der Lobby einfach anpassen. Alle anderen Funktionen des Events bleiben davon unberührt.

Nach eurem Sieg über Baal auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe findet ihr im Lager der Jägerinnen ein besonderes Kuhportal, das während des Events dauerhaft geöffnet bleibt. Der lästige Umweg über Tristram entfällt.

Zusätzlich besteht auf allen Schwierigkeitsstufen eine geringe Chance, dass getötete Monster als Höllenbullen-Diener auferstehen.

Was haltet ihr vom Event? Freut ihr euch auf das besondere Kuhportal und die Rabatte beim Glücksspiel? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

Zum Jubiläum von Diablo kehren auch in Diablo 4 etliche Legacy-Inhalte aus den alten Teilen zurück. In der Community liest man derzeit immer wieder, wie sehr die Spieler diese nostalgischen Inhalte genießen und sich teilweise stark an Diablo 2 erinnert fühlen. Aber keiner von euch kann sich ernsthaft wünschen, dass alles so wird wie früher.