Ultra-Fan von Path of Exile zweifelt am Nachfolger, weil YouTuber ihn schlechtreden, probiert PoE 2 einmal aus, ist direkt gehookt

Bei einem Freund konnte ein Spieler Path of Exile 2 zum ersten Mal kurz ausprobieren. Nachdem er das Spiel zuvor als „nicht interessant“ abgetan hat, ist er jetzt absolut begeistert – so sehr, dass ihm jemand aus der Community spontan einen Key schenkt.

Der Nutzer hat auf Reddit erklärt, dass er Path of Exile 2 eher pessimistisch gegenübersteht und das, obwohl er laut eigener Aussage ein absolut eingefleischter Fan des ersten Teils ist. Aber weil viele YouTuber, die er schaut, den Nachfolger schlechtgeredet haben, war sich der Nutzer sicher, dass ihm Path of Exile 2 nicht gefallen würde.

Nach einem Wochenende bei einem Freund, wo er das Spiel ausprobieren konnte, ist er anderer Meinung:

Ich lag falsch. Ich wollte einfach nicht aufhören. Alles an dieser Erfahrung sorgte dafür, dass ich weiterspielen wollte. Mit niedrigen Erwartungen ging ich rein und ich kam absolut begeistert aus dem Spiel heraus. Es übertrifft Path of Exile für mich im Moment mechanisch, aber ich muss noch abwarten und schauen, ob das auch für Story und Fortschritt gilt. MJ-Baby auf Reddit

Weil er sich das Spiel aktuell nicht leisten könne, wolle er auf den Free2Play-Start warten, der zum Release am 11. Dezember stattfinden wird. Jemand kam ihm jedoch zuvor: ein Nutzer aus der Community, Flak_Heart9017, hat ihn spontan mit einem Key beschenkt: „Ich kann kaum erwarten, heute nach der Arbeit reinzuschauen!“

Video starten Path of Exile 2 gibt seinen vollständigen Release im Trailer bekannt Autoplay

Path of Exile 2 macht vieles anders als der Vorgänger, aber nicht alle feiern das

Obwohl sich Path of Exile 2 großer Beliebtheit erfreut, vertreten einige Nutzer eine andere Meinung. Dort heißt es etwa: Jeder Bekannte schwärme von PoE 2, aber man selbst könne nicht reinkommen. Der modernere Ansatz sei nicht das, was man will, insbesondere Dinge wie die Bosskämpfe, die man auswendig lernen muss.

Die Community betont in den Kommentaren, wie wichtig es sei, nicht einfach nur unreflektiert die Meinung eines Content Creators anzunehmen, sondern sich selbst ein Bild zu machen – idealerweise aus verschiedenen Quellen.

Path of Exile 2 etwa sei seit den ersten Releases immer besser geworden und viele freuen sich auf den 1.0-Release: „Das wird das erste Mal sein, dass ich hart in eine Liga zu Release einsteige. PoE1 ist trotzdem immer noch mein Favorit.“ (auf Reddit)

Wie bewertet ihr Spiele, ehe ihr sie kauft? Schaut ihr euch verschiedene Reviews an, oder vertraut ihr auf euren Lieblings-Creator? Schreibt uns einen Kommentar!

Selbst ich als absoluter Diablo-Anhänger werde mich in Path of Exile 2 wagen, nachdem ich mit dem Vorgänger so gar nichts anfangen konnte. Grund dafür ist ein Gespräch mit dem Chef und ein recht unerwartetes Erlebnis auf der gamescom: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer