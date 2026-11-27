Viele Spieler aus WoW: Forever haben ein Taschenplatz-Problem. Gründe dafür gibt es viele. Und über allem schwebt die Frage: Könnte ich diesen Gegenstand vielleicht doch noch gebrauchen?

Warum platzt das Inventar aus alle Nähten? Obwohl es in WoW: Forever viel mehr Quellen für Taschen gibt als noch im klassischen World of Warcraft, berichten viele Spieler über Platz-Probleme. Das Inventar und die Bank ist voll. Selbst der Stauraum von Twinks füllt sich in Rekordzeit. Offensichtliche Gründe dafür gibt es einige:

Durch die Erweiterung des Quest-Logs auf 40 können Spieler sehr viel mehr Aufträge annehmen, wodurch auch mehr Quest-Items im Inventar landen. Darüber klagt etwa Previous-Glass6291 auf Reddit. Gemein: Einige der Gegenstände verschwinden nicht automatisch, nachdem man den zugehörigen Auftrag beendet oder abgebrochen hat.

Es gibt zwar den Schlüsselbund und den extra Platz für Reagenzientaschen, doch sammeln Azeroth-Abenteuer im klassischen WoW extrem viel Zeug auf. Vor allem mit Sammelberuf. Wegwerfen möchte man nichts. Schließlich will das schnelle Mount irgendwann bezahlt werden. Dazu kommen die diversen Gegenstände, die Klassen und Berufe zwingend benötigen – etwa Gifte, Munition oder Werkzeuge.

Durch die horizontale Progression möchte Blizzard mit Forever einen größeren Fokus auf situative Gegenstände setzen, die beispielsweise in bestimmten Regionen oder gegen besondere Gegnertypen Vorteile bieten. Spätestens im Endgame dürfte das für ordentlich Platz-Probleme sorgen.

Über all dem schwebt aber ein nicht ganz so offensichtlicher Grund, der mit der Prämisse von WoW: Forever zu tun hat: Uns erwartet eine angepasste Version vom klassischen WoW, voller noch unentdeckter Geheimnisse. Damit verbunden ist eine Frage, die derzeit in den Köpfen vieler Spieler spukt: Brauche ich das Item vielleicht noch? Wahrscheinlich nicht. Aber was ist, wenn doch?

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Unsicherheit greift um sich, macht WoW-Fans zu Sammlern

Was ist dran an dieser Sorge? In den meisten Fällen dürfte diese Sorge unbegründet sein, und man könnte das entsprechende Item eigentlich gefahrlos entsorgen. Es gibt jedoch vereinzelte Ausnahmen, diverse noch unentdeckte Geheimnisse und damit eine greifbare Unsicherheit.

Nehmen wir als Beispiel den Ring „Uraltes Erbstück“, den Himmelsgeborene auf der Insel Zephras für die Quest „Erwachsen werden“ erhalten. Auf den ersten Blick scheint dieser wertlos zu sein. Tatsächlich gehört der Gegenstand aber zu einer geheimnisvollen Questreihe, die bis auf Stufe 60 führt und bis dato noch nicht final gelöst worden ist.

Daher erwischen auch wir uns ständig dabei und fragen uns: Ist das Quest-Item trotz Abgabe noch wegen eines Bugs in der Tasche oder wird es woanders nochmal relevant? Behalten oder wegwerfen? Wie geht es euch damit? Was behaltet ihr und was werft ihr weg? Verratet es uns in den Kommentaren! Eine Lösung für das Problem soll wohl erst in einiger Zeit auf den Servern landen: WoW Forever verspricht mehr Inventarplatz, aber „das braucht ihr jetzt noch nicht“