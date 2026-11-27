Eine Gruppe hat ein Event in Pokémon GO zum Anlass genommen, um dem Namen des Events alle Ehre zu machen – und bedürftigen Familien zu helfen.

Pokémon GO hat viele Ingame-Aktivitäten zu bieten, an denen Trainer teilnehmen können. Doch auch Abseits der vom Spiel gebotenen Aktivitäten können Trainer auf eigene Ideen kommen, um sich selbst herauszufordern – oder um etwas Gutes zu tun.

Davon berichtet auch ein Trainer auf Reddit, der mit seiner Gruppe den letzten Community Day genutzt hat, um mit seiner Gruppe das Event wortwörtlich zu nehmen.

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„Es ist unglaublich, was wir alles erreichen können“

Was hat die Gruppe getan? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit schreibt, sammelt seine Gruppe einmal jährlich Lebensmittel und Geld, die dann an die Organisation „Frisco Family Services“ gespendet werden. Dieses Jahr haben sie den Community Day von Gladiantri in Pokémon GO dafür genutzt.

Bei der Organisation handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Frisco, Texas, die seit 30 Jahren Menschen in Not in Form von Lebensmitteln und Geldspenden unterstützt und hilft.

Den Reddit-Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Was wurde gesammelt? Insgesamt konnte die Gruppe für die Organisation nicht nur 3.250 $ sammeln, was nach aktuellem Kurs ungefähr 2.962 € entspricht, sondern auch eine große Menge an Lebensmitteln.

Was schreibt der Trainer dazu? In dem Beitrag schreibt der Ersteller des Beitrags selbst: „Herzlichen Glückwunsch an alle, die dies möglich gemacht haben! Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, meinen Beitrag zu leisten. Es ist unglaublich, was wir erreichen können, wenn wir etwas, das wir lieben, nutzen, um anderen zu helfen. Ich hoffe, dass sich noch mehr Pokémon-Communities solchen Initiativen anschließen werden.“

Wie reagiert die Community? Erwartungsgemäß sorgt diese Aktion für sehr viel positives Feedback in der Community. Einige der Kommentare unter dem Beitrag lauten:

„Das ist unglaublich. Tolle Leistung von euch allen. Das ist wirklich eine Gemeinschaft“, schreibt hotbrownbeanjuice

„Das ist so eine coole Idee … Da werde ich wieder ganz emotional“, meint Fabulous-Influence69

„Ihr seid echt super! Das sollten mehr Leute machen“, kommentiert mariellaxm

Was haltet ihr von der Aktion? Habt ihr mit anderen Trainern in Pokémon GO schon ähnliche Aktionen gestartet? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was die kommende Saison für euch im Spiel bereithält, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Inhalten zur neuen Season in Pokémon GO.