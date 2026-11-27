Auf Steam gibt es gerade ein Angebot für ein beliebtes Survival-Game, bei dem der Dezember den idealen Einstieg für neue Spieler darstellt.

Um welches Spiel geht es? Dune: Awakening ist das jüngste Spiel aus dem Hause Funcom, dem norwegischen Entwickler hinter dem seit Jahren etablierten Survival-Game Conan Exiles. Der Titel schaffte es nach seinem Release im Juni 2025, sich als eines der besten Survival-Games der vergangenen Jahre zu behaupten – auch wenn es lange mit einer Identitätskrise kämpfte.

Was ist das für ein Angebot? Aktuell ist Dune: Awakening auf Steam im Angebot und von 49,99 € auf 24,99 € reduziert – günstiger war das Spiel auf Valves Gaming-Plattform nie zu haben. Der Rabatt gilt noch bis zum 10. Dezember und ist damit perfekt für den Einstieg in das Survival-Game, weil im selben Monat obendrein die kostenlose Erweiterung „Blood and Ice“ veröffentlicht wird und der Titel zudem auf einen der wichtigsten Kinofilme des Jahres 2026 einstimmt.

Video starten Funcom stellt die kostenlose Erweiterung „Blood and Ice“ für Dune: Awakening im Trailer vor Autoplay

Das ideale Dezember-Game für Filmfans

Worum geht es in Dune: Awakening? In Dune: Awakening kämpft ihr um euer Überleben und müsst Nahrung und Wasser finden oder Gefahren bewältigen.

Die Spielwelt ist dabei visuell stark an das aus Büchern und Filmen bekannte „Dune“-Universum angelehnt, wie der Spieltitel bereits vermuten lässt. Ihr befindet euch dabei auf dem Planeten Arrakis, der sich vor allem durch seine lebensfeindliche Wüste und das Vorkommen der begehrten Ressource „Spice“ auszeichnet.

Obendrein gibt es neben klassischen Survival-Elementen auch individuelle Skilltrees und Fraktionssysteme sowie jede Menge Inhalte aus dem Dune-Universum, darunter etwa:

Basenbau im Architekturstil der Atreides oder Harkonnen

das Betreiben von Spice-Raffinerien

die ikonischen Ornithopter, die ihr selbst durch die Wüste steuern könnt.

Außerdem könnt ihr Dune: Awakening seit der Bewältigung seiner Identitätskrise im Multiplayer sowohl auf PvP‑ als auch auf reinen PvE-Servern ohne Kämpfe gegen andere Spieler spielen. Im November 2026 ging das Spiel den nächsten großen Schritt und veröffentlichte einen richtigen Singleplayer-Modus, in dem ihr das Spiel auch ohne Internetverbindung zocken könnt.

Dune: Awakening ist damit perfekt geeignet, um euch auf den Kinostart von „Dune Three“ einzustimmen, einen der wichtigsten Kinoreleases des Filmjahres 2026. Mit den Änderungen der vergangenen Monate könnt ihr Arrakis sogar erleben, wenn ihr mit Multiplayer-Games oder PvP nichts anfangen könnt und nur als Fans der Bücher oder Filme ein passendes Spiel zocken wollt.

Das passiert bei Dune: Awakening im Dezember: Mit der kostenlosen Erweiterung „Blood and Ice“ bekommt Dune: Awakening am 1. Dezember 2026 massig neue Inhalte, darunter das neue Eis-Biom „Polar Sink“ mit dem neuen Story-Dungeon „The Facility“, neue Basis-Strukturen, Perks, Augments und den neuen Cryo-Schadenstyp.

Findet ihr Dune: Awakening interessant oder habt ihr es sogar schon gespielt? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare!

Falls ihr euch das Survival-Game mit dem Angebot oder nach dem Release der neuen Erweiterung anschauen wollt, haben wir auf MeinMMO ein paar Tipps für euch gesammelt, die euch beim Start ins Spiel helfen: Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern