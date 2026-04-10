Dune: Awakening bewältigt endlich seine Identitätskrise, erfüllt den größten Wunsch der PvE-Spieler

Dune: Awakening löst mit dem neuen Update endlich sein größtes Problem, auch wenn das nicht allen Spielern gefällt.

Was ist das für ein Problem? Dune: Awakening leidet schon seit Release an einer Identitätskrise. Die Entwickler wollten ihr Spiel mehr in die Richtung Hardcore-Survival mit MMO- und PvP-Aspekten wie großen Clans und Gilden gehen.

Doch dank der Popularität der Dune-Marke lockten sie viele Spieler an, die auf PvP so gar keine Lust hatten. Sie mögen das Spiel auch wegen der Filme und beschäftigen sich lieber mit Grind, Basenbau und PvE-Inhalten.

Für die Entwickler wurde das früh zum Problem, denn während es den PvP-Spielern nach einem wettbewerbsorientierten PvP dürstete, wollten mehr Spieler bessere PvE-Inhalte. Die Entwickler entschieden sich für die Mehrheit und bauten über viele Updates ihr Survival-Spiel zum PvE-Titel um, doch jetzt gibt es die wohl stärkste Veränderung.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Dune: Awakening sehen:

Video starten Dune: Awakening zeigt Chapter 3 und das kostenlose Content-Update im Trailer Autoplay

Bye Bye PvP

Was ist das für eine Änderung? Das Endgame von Dune: Awakening besteht im Kern aus der Tiefen Wüste. Dort findet man die besten Ressourcen des Spiels, kann aber auch von anderen Spielern angegriffen werden. Erst fügten die Entwickler eine sichere Zone ein, damit PvE-Spieler nicht mehr geganked werden können – jetzt geht das aber noch weiter.

In einem Post auf DuneAwakening.com haben die Entwickler verkündet, dass alles PvP auf den offiziellen Servern mit dem Update abgeschaltet wird. Gleichzeitig wird es auf den Servern zwei Versionen der Tiefen Wüste geben:

Eine PvE-Version in der man keine Gefahren durch andere Spieler erlebt

Eine PvP-Version die 2,5-mal so viel Loot verspricht, aber das gewohnte PvP bietet

Als Begründung geben die Entwickler an, dass die Spieler zu 80 % der Zeit mit PvE-Aktivitäten beschäftigt seien und man so beide Seiten der Spieler glücklich machen möchte.

Auf Reddit gibt es dabei, wie zu erwarten war, gespaltene Meinung. Die PvE-Fraktion der Spieler freut sich sehr über die Änderungen, während die PvP-Fraktion glaubt, dass man dadurch den letzten Reiz am PvP in Dune: Awakening hergibt. Aber es gibt auch eine Chance für PvP-Spieler.

Was ist das für eine Chance? Eine große Neuerung, die die Entwickler angekündigt haben, sind die selbsthostbaren Server. So können Spieler mit dem Update ihre eigenen Server hosten und anpassen.

Damit wird es PvP-Spielern auch möglich, Full-PvP-Server zu erstellen, die darauf ausgelegt sind, sich mit anderen Spielern zu messen. Gleichzeitig ermöglichen die Server auch das Zusammenspiel für Freundesgruppen. Bislang war es nur möglich, einen Server bei Anbieter Nitrado zu mieten.

Die Entwickler von Dune: Awakening sind den Bedürfnissen ihrer Spieler nachgekommen und haben sich von ihrer eigenen Vision getrennt. Das ist aber wohl die richtige Entscheidung, denn wenn 80 % der Spieler lieber PvE wollen, dann geben diese eben die Richtung vor. Dune: Awakening kämpft derweil immer wieder mit Hackern: Spieler verliert hunderte Stunden Fortschritt in Dune: Awakening, weil Cheater seine Basis leerräumen