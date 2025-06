Dune: Awakening – Standorte der Trainer für alle Klassen, so schaltet ihr 12 zusätzliche Skill-Bäume frei

Dune: Awakening setzt auf ein recht freies Klassensystem, bei dem ihr die Talentbäume aller fünf Archetypen freischalten und nutzen dürft. Wo ihr die für die Freischaltung notwendigen Trainer findet, verraten wir euch im Guide.

Wie funktionieren die Klassen? Zwar müsst ihr euch zu Beginn von Dune: Awakening für eine Klasse entscheiden, doch ist das keine Wahl für die Ewigkeit. Ganz im Gegenteil! Im Laufe eures Abenteuers trefft ihr auf Trainer für alle 5 Klassen, bei denen ihr über Questreihen sämtliche Talentbäume freischalten könnt.

Zudem gibt es fortgeschrittene Trainer, die euch erneut mit ihrer jeweiligen Quest versorgen, durch die ihr mehr Punkte in die zugehörigen Talente investieren dürft.

Am Ende sind es dann nur die vorhandenen Skill-Punkte, die euch bei der Wahl von Fertigkeiten und Talenten limitieren. Da Umskillen alle 48 Stunden kostenlos möglich ist, besitzt ihr bei der Wahl des Builds viele Freiheiten. Eine Übersicht über alle Klassen findet ihr in diesem Artikel.

Im Folgenden verraten wir euch, wo ihr die Trainer für die Klassen Mentat, Schwertmeister, Truppler, Bene Gesserit und Planetologe findet, um Zugang zu allen Skills zu erhalten.

Mentat – Standort des Trainers

Die erste Trainerin der Mentat-Klasse steht in Riftwacht, der großen Harkonnen-Basis in Hagga-Rift.

Standort von der Trainerin für Mentat

Die fortgeschrittene Trainern der Mentat-Klasse findet ihr wiederum in der Stadt Arrakeen (erreichbar über die Schnellreise via Ornithopter-Pilot, kostet 2.500 Solari), und zwar im Nordosten, wo die Taverne ist.

Schwertmeister – Standort des Trainers

Im Norden der Region „Jabal Eifrit Al-gharb“ findet ihr den Handelsposten Pinnacle Station, bei dem euch nicht nur Händler, Auftragsbrett und Schnellreisepunkt erwarten, sondern auch der erste Schwertmeister-Trainer.

Standort vom Trainer für Schwertmeister

Der fortgeschrittene Trainer der Schwertmeister steht indes im Norden der Basis von Harko Village (erreichbar über die Schnellreise via Ornithopter-Pilot, kostet 2.500 Solari).

Truppler – Standort des Trainers

Den Truppler-Trainer trefft ihr bereits sehr früh im Zuge eurer Reise, nämlich im Griffin’s Reach-Handelsposten der ersten Region „Südliches Hagga-Becken“.



Standort vom Trainer für Truppler

Den fortgeschrittenen Truppler-Lehrer entdeckt ihr erneut in Arrakeen (erreichbar über die Schnellreise via Ornithopter-Pilot, kostet 2.500 Solari), und zwar im südlichen Bereich des zentralen Übergangs.

Bene Gesserit – Standort des Trainers

Die Trainerin der Bene Gesserit findet ihr beim Helius-Tor, einer Basis im südöstlichen Bereich des Östlichen Schildwalls. Der nächste Schnellreisepunkt liegt bei der Pinnacle Station. Von dort aus müsst ihr euch südlich halten.

Standort von der Trainerin für Bene Gesserit

Die fortgeschrittene Trainern erwartet euch dann in Harko Village (erreichbar über die Schnellreise via Ornithopter-Pilot, kostet 2.500 Solari), und zwar westlich des Waffenhändlers, im Nordosten der Basis.

Planetologe – Standort des Trainers

Der Planetologe Derek Chinara ist die einzige Klasse, die euch nicht bei der Charaktererstellung zur Verfügung steht. Umso wichtiger ist es, dass ihr den Standort des entsprechenden Trainers kennt. Die gute Nachricht: Ihr könnt ihn sehr früh treffen.

Den Planetologen-Trainer findet ihr über der Imperialen Teststation 2, bei Chinaras Lager.

Standort vom Planetologen-Trainer

Achtung: Die Quest des Trainers führt euch in die Imperiale Teststation 2, wer dort nicht mehrfach rein möchte, holt sich erst den Klassen-Auftrag.

Die nächste Quest von Derek bekommt ihr dann bei Teststation 197 in West Vermilius, die euch in einen riesigen Untergrundbereich führt. Dort sollt ihr ihm vergrabene Archiv-Stücke bringen. Sobald ihr diese Quest abgeschlossen und bei Derek abgegeben habt, dürft ihr bis zu 2 Punkte in die Planetologen-Skills investieren. Dann geht’s erneut in das gemütliche Heim des Planetologen.

Von dort aus schickt er euch zur Bar in Arrakeen, um Cybrian Io zu treffen. Der will mit euch aber nichts zu tun haben und schickt euch zurück zu Derek. Von dort geht es dann weiter zu Teststation 76 im Norden von Jabal Eifrit. Findet den Trainer in einer Zelle. Ihr sollt ihn befreien (Schlüssel finden) und erneut Archivmaterial aufspüren.

Gelingt das, trefft ihr euch wieder über Teststation 2. Dann dürft ihr bis zu 3 Punkte in die Planetologen-Skills stecken. Im Anschluss schickt euch der Trainer erneut nach Arrakeen, um mit Thufir Hawat zu sprechen. Der schickt euch wiederum zum Westlichen Schildwall, wo ihr den Eingang zu Sietch Tarl erreichen sollt. Dort könnt ihr mit einer Tafel interagieren und eine Notiz entdecken.

Mit der geht’s erneut zu Derek, der noch 4 weitere Quests für euch hat. Zum Ersten sollt ihr für ihn das Archivmaterial in Teststation 29 finden, im Nördlichen Hagga Rift. Zum Zweiten geht’s dann zu Teststation 71 in O’odham, wo ihr für Derek Notizen von Kyne aufspüren sollt. Zum Dritten führt euch euer Weg erneut nach Arrakeen, wo ihr mit Cyprian sprecht, wodurch ihr einen Verrat ans Licht bringt.

Wenn ihr diese Info jetzt zum Heim von Derek bringen wollt, geratet ihr in einen Hinterhalt von Scharfschützen. Erledigt die Gegner und lest euch im Anschluss das Dokument auf dem Tisch durch, um die letzte Quest zu starten. Es geht erneut nach O’odham, wo ihr Derek in Teststation 163 finden könnt.

Am Ende des Dungeons findet ihr die Aufnahmen von Kyne, die der Trainer möchte. Als Belohnung winkt der Zugang zum finalen Planetologen-Skill sowie eine besondere Ausrüstung. Wir gratulieren! Was ihr sonst noch zum neuen Survival-MMO von Funcom wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC von Dune: Awakening.