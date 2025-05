Dune: Awakening Klassen – Alles zu Skills, Techniken, Stärken und zum Lernen von Talenten

In Twisted Wonderland landet der Protagonist in einer magischen Schule, die auf beliebte Disney-Schurken basiert.

Dune: Awakening erscheint am 10. Juni 2025 mit einem Buy2Play-Modell. Es gibt keine vorher laufende Early-Access-Phase, sondern ihr kauft die fertige Vollversion. Das Survival-MMO kommt ohne Abo aus und möchte neue Updates sowie Inhalte kostenlos anbieten. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preisen, Features und Editionen von Dune: Awakening

Achtung : Beim Anspielen haben wir den Meister für Truppler recht früh im Spiel gefunden, und zwar in der ersten freundlichen NPC-Basis, zu der die Reise automatisch hinführt. Wer eigentlich mit einer anderen Klasse liebäugelt, aber scharf auf den Greifhaken ist, kann sich diesen also vergleichsweise schnell erspielen.

Wichtig : Die Wahl der Klasse zwingt euch in kein festes Gerüst aus Skills und Talenten, aus dem ihr nicht mehr ausbrechen könnt. Stattdessen könnt ihr in Dune: Awakening die Meister anderer Klassen finden und über deren Questreihen auch die Fertigkeiten anderer Klassen erlernen. Am Ende sind es dann nur noch die vorhandenen Skill-Punkte, die euch bei der Wahl von Fertigkeiten und Talenten limitieren.

Welche Klassen gibt es in Dune: Awakening? In der Charaktererstellung des Survival-MMOs wählt ihr aus den folgenden 5 Archetypen:

Sowohl in der Beta als auch beim Launch müsst ihr euch in Dune: Awakening zwischen 5 Klassen entscheiden. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zu den Archetypen und ihren Skills sowie Techniken zusammen.

