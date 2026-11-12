Ein ARPG mit Conan dem Barbaren auf Steam sieht aus wie Diablo 3, lässt den Muskelprotz auf Dämonen los

Conan der Barbar kehrt 2027 in spielerischer Form zurück und stellt sich in einem ARPG auf Steam dämonischen Horden. Visuell könnte es vor allem Diablo-Fans gefallen.

Am 11. November kündigte der Publisher Grindstone ein neues ARPG im Universum von Conan an. Conan: The Black Pyramid soll ein Action-RPG im Roguelite-Konstrukt werden. Dabei betont man auf der Steam-Seite dass hier das düstere Fantasy-Setting auf kosmischen Horror trifft.

Visuell könnten sich Fans der Diablo-Reihe, vor allem von Teil 3, sehr freuen.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Video starten Conan: The Black Pyramid holt den muskelbepackten Barbaren in ein ARPG Autoplay

Diablo, aber als Roguelite-Schnetzler

Was kann man vom Spiel erwarten? Um euch für die verschiedenen Durchläufe unterschiedliche Erfahrungen zu bieten, soll das Spiel mit 5 Charakteren erscheinen. Man nennt etwa Conan, Solomon Kane oder Dark Agnes. Die scheinen auch verschiedene Sub-Klassen zu haben, denn im Trailer kann man diverse Conan-Versionen sehen, so wie Conan The King , die wohl unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen.

Neben Fähigkeiten und Items, die man in den Durchläufen sammeln kann, gibt es auch permanente Upgrades für Charaktere. Daraus sollt ihr dann eigene Builds bauen können, wie man es auch von anderen Roguelites wie Hades oder Ravenswatch kennt.

Visuell erinnert das Spiel im Trailer stark an Diablo, vor allem an den etwas bunteren Teil 3. Den Cosmic-Horror-Einfluss kann man auch erblicken, etwa an den dämonischen Gegnern oder einer Umgebung, die mit antiken Strukturen und Tentakeln geziert ist.

Zudem soll es einen Online-Koop für zwei Spieler geben.

Ein paar offizielle Screenshots seht ihr hier:

Conan: The Black Pyramid scheint also ein ARPG für Spieler zu werden, die eine kurzweilige Erfahrung suchen, die auf Runs basiert. Ihr werdet also nicht unzählige Stunden mit einem einzigen Build verbringen, sondern damit experimentieren, was ihr in jedem Run geboten bekommt.

Die Entwickler des Spiels, Games Farm, sind auch keine Neulinge. Mit Jotunnslayer: Hordes of Hell haben sie 2025 ein Survivor-like veröffentlicht, das zumindest grafisch an das neue Spiel erinnert. Passend zum neuen Spiel veröffentlichten sie im April 2026 auch einen Conan-DLC.

Falls der erste Trailer von Conan: The Black Pyramid eure Vorfreude geweckt hat, könnt ihr das Spiel auf Steam wishlisten und euch für einen Playtest anmelden. Ein konkretes Release-Datum gibt es bisher nicht, laut der Seite gibt man aber zumindest 2027 an.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Conan: The Black Pyramid? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr euch allgemein für düstere ARPGs interessiert, wäre auch Arms of God einen Blick wert: Neues ARPG auf Steam sieht aus wie Warhammer mit Gottes-Kräften, erinnert an Diablo 4