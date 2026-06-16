Neues ARPG auf Steam sieht aus wie Warhammer mit Gottes-Kräften, erinnert an Diablo 4

In Arms of God auf Steam erfüllt ihr eure heilige Pflicht, befreit eine Kathedrale und bekämpft riesige Horden von Dämonen, während ihr mit Metal-Sounds beschallt werdet. Klingt nach Warhammer 40.000, ist es aber tatsächlich nicht.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um Arms of God, ein düsteres Roguelite mit blutiger DOOM-Atmosphäre. Ihr seid schwer bewaffnet und schießt Dämonenhorden in der Hölle über den Haufen, um eure heilige Pflicht zu erfüllen.

In diesem Einzelspieler-Erlebnis stoppt ihr die Apokalypse, rettet die Erde vor dem Höllenfeuer und erobert als letzte Hoffnung der „Arms of God“ euren Orden zurück. Für die passende Stimmung sorgt ein Metal-Soundtrack, der euch ins Ohr ballert.

Arms of Gods ist am 8. Juni 2026 in den Early Access auf Steam gestartet. Wie lange es dort bleiben soll, hat der Solo-Entwickler Dominik Sójka bisher noch nicht verraten.

Im Trailer erhaltet ihr einen Eindruck von dem Gameplay:

Video starten Das Autoshooter-Roguelite Arms of God im Trailer – erinnert an DOOM und Diablo 4 Autoplay

Wie spielt sich Arms of God? Ihr wählt aus 10 Charakteren mit individuellen Fähigkeiten, die das Gameplay beeinflussen. Die Helden führen bis zu fünf Waffen gleichzeitig, die kombiniert und verbessert werden können, um mächtige Builds zu erschaffen. Insgesamt stehen euch 60 verschiedene Waffen zur Verfügung.

Mit ihren fetten Rüstungen und ihrer großen Statur gleichen diese Helden stark den Space Marines aus Warhammer 40.000. Einige markante Waffen dieser mächtigen Krieger des Imperiums wie etwa Kettensägenschwerter gibt es hier auch. Obwohl es kein Warhammer-Spiel ist, dürft ihr euch dennoch wie ein Space Marine fühlen.

Jeder Dämon, dem ihr auf eurem Kreuzzug begegnet, bringt eigene Fähigkeiten und Angriffe mit. Dadurch erfordert jede Begegnung ein taktisches Vorgehen und angepasste Strategien. Obendrauf müsst ihr euch gegen starke Bosse beweisen.

Zu Beginn dreht sich alles um die Rückeroberung der Kathedrale, dem Hauptquartier eures Ordens. Befreit ihr diesen heiligen Ort, wird er zu eurem strategischen Hub. Insgesamt durchlauft ihr 60 Gebiete mit unterschiedlichen Gegnertypen und deckt dabei die Wahrheit hinter dem Fall der Menschheit auf.

Wie kommt das Spiel an? Zum aktuellen Zeitpunkt (16. Juni 2026, 17:30 Uhr) hat Arms of God rund 930 Rezensionen auf Steam gesammelt, die zu 90 % positiv ausfallen. Die Spieler loben vor allem das spaßige Spielkonzept, das an Brotato und Vampire Survivors erinnert, aber im Metal-Gewand von DOOM. Für den Preis von aktuell rund 10 Euro bietet das ARPG bereits einen guten Umfang an Inhalten.

Einzelne Stimmen äußern jedoch auch Kritik, die sich vor allem auf Controller-Bugs und Interface-Probleme bezieht. Manche bemängeln zudem, dass sich die Charaktere spielerisch zu ähnlich anfühlen und kosmetische Skins hinter einer Paywall stecken.

Wie gefällt euch der Mix aus Warhammer, Diablo 4 und DOOM? Habt ihr schon einen Blick in Arms of God geworfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Auf Steam erscheinen derzeit etliche Roguelites, was nicht zuletzt am riesigen Erfolg von Vampire Survivors liegt. Falls ihr eher Lust auf Titel habt, die sich um Mutationen drehen, haben wir zwei Tipps für euch: Hätte ich einen Euro für jedes Roguelite mit Mutationen, das ich dieses Wochenende auf Steam gespielt habe, hätte ich zwei Euro