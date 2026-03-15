Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites

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2 Min. Lydia 0 Kommentare Lesezeichen
Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites

Deep Rock Galactic gehört zu den besten Koop-Shootern auf Steam. Ein neuer Ableger verspricht nun einen interessanten Roguelite-Twist.

Äh… was? Deep Rock Galactic: Rogue Core ist ein kommender Koop-Shooter für bis zu 4 Spieler. Das beliebte Zwergen-Franchise besteht bislang aus dem Koop-Shooter Deep Rock Galactic, und dem Roguelite Deep Rock, die beide großartige Vertreter ihrer jeweiligen Genres sind. Um den Kreis zu schließen, kommt der neue Shooter mit einem besonderen Roguelite-Twist daher.

Bereits zur Ankündigung im Mai 2025 war die Vorfreude und Zwergen-Fans groß, mit einem neuen Trailer verkündeten die Macher jetzt das Release-Datum. Am 20.05.2026 startet der Early Access auf Steam.

Deep Rock Galactic: Rogue Core zeigt neue Aliens im Release Date Trailer
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Mit der Spitzhacke gegen gruselige Aliens

Was ist zum Spiel bekannt? In Rogue Core übernehmt ihr die Rolle der „Reclaimer“, einer Elite-Einheit der Deep Rock Galactic Corporation. Ausgerüstet mit einer Spitzhacke geht es in die tiefsten Regionen, welche bislang ein Zwerg erreicht hat, wo ungeahnte Gefahren lauern.

In typischer Roguelite-Manier startet ihr dabei immer wieder mit der einfachsten Ausrüstung, und sammelt innerhalb eines Runs neue Waffen und Fähigkeiten, um schließlich zu einem absurd über-powerten Zwerg zu werden.

Wie ist die Stimmung in der Community? Die ist gelinde gesagt positiv. In den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube liest man vielfach das Mantra „Rock and Stone“, doch zwischendurch gibt es auch etwas konkreteres Feedback.

So lobt no.5689 das „absolut gestörte Alien-Design“, während modman287 sich an Dead Space aus dem Jahr 2008 erinnert fühlt.

Holoflux scherzt über „ein ganzes Deep Rock Galactic-verse“, wohl eine Anspielung auf „Cinematic Universes“ wie von Marvel oder DC, doch nicht alle Fans freuen sich darüber. Manch einer meint, Rogue Core hätte auch ein Modus oder DLC für das vorhandene Spiel sein können. Auf diese Weise würde man viele der vertrauen Mechaniken verlieren.

Insgesamt scheint jedoch die Vorfreude zu überwiegen, und viele Fans können den Launch kaum erwarten.

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