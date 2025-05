„‘Gehypt’ ist maßlos untertrieben“ – Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt einen Nachfolger und Fans können den Release kaum abwarten

Mit Deep Rock Galactic: Rogue Core bekommt einer der besten Koop-Shooter auf Steam einen Nachfolger. Fans können die Rückkehr der Weltraumzwerge kaum abwarten.

Was ist Deep Rock Galactic für ein Spiel? Der Koop-Shooter aus der Ego-Ansicht lässt euch mit bis zu drei Freunden in die Rolle knallharter Zwerge schlüpfen. Eine Besonderheit dabei: Das Spiel bietet keine klassische Mittelalter-Fantasy, sondern Sci-Fi.

In Weltraumanzügen und mit schweren Geschützen bewaffnet kämpft ihr hier nicht gegen Orks, sondern Horden von Aliens.

Die Umgebungen der einzelnen Level werden prozedural generiert und sind komplett zerstörbar. Euch steht es also frei, euren eigenen Weg durch die Minen zu schaffen – gerne auch durch die Wand.

Die Spieler geben Deep Rock Galactic auf Steam 97 % positive Bewertungen. Vor allem im Koop mit Freunden macht der Shooter eine Menge Spaß. Zudem versorgen die Entwickler von Ghost Ship Games ihr Spiel stets mit frischen Inhalten.

Deep Rock Galactic: Rogue Core bezeichnen die Entwickler selbst als ein Spin-off. Erstes Gameplay aus dem neuen Spiel seht ihr hier:

Altbekannte Erfahrung mit einigen neuen Mechaniken

Was macht Rogue Core besonders? Deep Rock Galactic hat sich mit der Zeit zu einem der besten Koop-Shooter auf Steam entwickelt: Warum also sollten Fans zu einem neuen Spiel wechseln? Der größte Unterschied liegt in den neuen „Roguelite“-Mechaniken:

Zu Beginn jeder Mission habt ihr in Rogue Core nur eure Basis-Ausrüstung zur Hand.

Im Level sammelt ihr zufällige Upgrades, Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten, mit denen ihr euch euren eigenen Build erstellt.

Die Entwickler versprechen das „Potenzial für extrem mächtige Upgrades und Synergien“.

Während der Schwierigkeitsgrad in Deep Rock Galactic innerhalb von Missionen recht konsistent war, will Rogue Core euch deutlich mehr abverlangen. Je weiter ihr in einem Level voranschreitet, desto härter soll der Kampf gegen die Alienhorden werden.

Rogue Core soll auch ein Fortschrittssystem über Missionen hinweg beinhalten. Ihr fangt also nicht immer komplett von null an.

„Rogue and Stone“ – Die Fans sind dabei

Wie fallen die bisherigen Reaktionen aus? Den Kommentaren unter dem neuesten Trailer auf YouTube nach zu urteilen, sind viele Fans bereits ziemlich gehypt. Wobei „Hype“ für viele gar nicht das richtige Wort zu sein scheint.

Zu sagen er sei „‘gehypt’ ist maßlos untertrieben“, schreibt garlicmayo96 und sehr viele andere YouTube-Nutzer stimmen ihm zu.

Einige Fans haben auch schon gleich damit angefangen, ihr Mantra anzupassen: Aus „Rock and Stone“ wird schnell „Rogue and Stone“.

novadigits schreibt in seinem Kommentar: „Wenn andere Spielestudios nicht liefern, schmiedet Ghost Ship Games die Ware eben selbst!“

Derzeit könnt ihr euch übrigens immer noch für den laufenden Playtest zu Deep Rock Galactic: Rogue Core anmelden. Klickt dazu einfach auf den „Zugriff anfordern“-Button auf der zugehörigen Seite im Steam-Shop. Mit etwas Glück bekommt ihr noch einen Platz.

Wann erscheint das Spiel? Die Entwickler rechnen derzeit mit einem Early-Access-Release zum Ende des Jahres 2025 hin, wollen sich aber noch nicht endgültig darauf festlegen.

Deep Rock Galactic ist auf Steam so erfolgreich gewesen, dass es einen neuen „Zwerge“-Tag auf der Plattform etabliert hat. Steam hatte sich zuerst dagegen gewehrt und es kam zu einem regelrechten Aufstand. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier: Zwerge besiegen Steam: Führende Zwergen-Spiele bekommen doch ihren Willen