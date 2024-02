Zwerge besiegen Steam: Führende Zwergen-Spiele bekommen doch ihren Willen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wie ist es in der Praxis ? “Dwarf Fortress” und “Deep Rock Galactic” sind mittlerweile beide tatsächlich mit “Dwarf”, markiert auch in der deutschen Version. Offenbar fehlt hier noch die Übersetzung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagierte Steam : Steam machte sich am 1. Februar einen Spaß daraus und fügte zuerst den Tag „Elf“ hinzu.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Die beiden Zwergen-Spiele Dwarf Fortress und Deep Rock Galactic hatten sich zusammengetan und in einem Zwergen-Aufstand gefordert, dass „Zwerge“ ein eigener Tag auf Steam werden müssen. Valve wehrte sich – aber vergeblich. Am 2. Februar gab man nach.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to