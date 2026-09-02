Das wohl schönste ARPG auf Steam verschiebt Release nach 2027, doch könnt ihr es noch dieses Jahr spielen

Das Action-RPG No Rest for the Wicked hatte eigentlich für Oktober 2026 den finalen Release vorgesehen. Jetzt ist klar: Das neue Spiel der Ori-Macher verschiebt sich ins kommende Jahr.

Was ist zur Verschiebung bekannt? Laut eines Posts der Entwickler auf Steam soll No Rest for the Wicked jetzt im März 2027 den Early Access verlassen und seine 1.0-Version erhalten. Als Grund nennen die Verantwortlichen, dass man ein kleines Team sei und die zusätzliche Zeit beispielsweise für Performance-Optimierungen und die Verfeinerung des Klassensystems nutzen möchte.

Dennoch sollen Interessierte in den kommenden Monaten die Möglichkeit erhalten (abseits der kostenpflichtigen Early-Access-Version), No Rest for the Wicked zu spielen. Die Entwickler versprechen in ihrer Ankündigung:

Diese extra Zeit bedeutet auch mehr Closed- und Open-Beta-Tests in den kommenden Monaten. Das heißt, dass ihr – unsere Community – Hand anlegen und uns dabei helfen könnt, die finale 1.0-Version zu formen. Im Dezember werden wir einen Open-Beta-Test veranstalten. Über unsere offiziellen Social-Media-Kanäle halten wir euch dazu auf dem Laufenden.

Video starten No Rest For The Wicked startet endlich auf Steam Autoplay

Wunderschönes ARPG mit Potenzial

Was ist das für ein ARPG? No Rest for the Wicked ist ein Action-Rollenspiel von Moon Studios, den Machern der beliebten Ori-Spiele. Nachdem die Entwickler dem Metroidvania-Genre bereits ihren Stempel aufgedrückt haben, wollen sie nun das Gleiche für das Genre der ARPGs tun.

Dem Genre nach ist No Rest For The Wicked also ein weiterer Konkurrent von Diablo und Path of Exile. Vom Gameplay her geht es aber eher in Richtung Soulslike – mit taktischen Kämpfen und knackigen Bossen. Die Entwickler präsentieren euch dabei eine wunderschöne, von Hand designte Welt.

Dieser Mix kommt im Early Access bereits richtig gut an, No Rest For The Wicked steht auf Steam bei 80 Prozent positiven Reviews. Zuletzt kamen aber ungewöhnlich viele negative Rezensionen dazu, weil Spieler am hohen Schwierigkeitsgrad abprallen oder sich über den damit verbundenen Grind beschweren.

Wer es im Action-RPG-Genre zwar komplex, aber nicht ganz so hart mag, der sollte im Auge behalten, was derzeit bei der Konkurrenz von Path of Exile 2 passiert. Denn auch hier nähert sich der 1.0-Release, und wir konnten auf der gamescom bereits reinspielen: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer