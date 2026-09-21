Neues MMO auf Steam besitzt Dungeons, aber keine Monster, verrät jetzt Details zum Release

Loftia ist ein neues MMO, in dem Spieler gemeinsam eine Welt aufbauen können, die nur von natürlicher Energie abhängig ist. Das Spiel hat endlich verraten, wann es auf Steam erscheinen wird.

Wann erscheint Loftia? Das gemütliche MMO erscheint am 3. November 2026 für PC via Steam. Es kommt dann allerdings noch nicht als Vollversion, sondern zunächst in den Early Access. Mit der Zeit sollen noch weitere Plattformen hinzukommen.

Der Grundpreis ist zunächst auf 28,99 € gesetzt. Zum Launch wird es einen Rabatt von 17 % geben. Somit kostet das Spiel zum Launch nur 24,06 €. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer, der das offizielle Release-Datum verrät. Ihr könnt ihn euch hier ansehen.

Video starten Loftia: Trailer zum Cozy-MMO verrät das Erscheinungsdatum Autoplay

Loftia lebt von der Community

Was ist das Besondere an Loftia? Im Gegensatz zu anderen Cozy Games setzt Loftia voll auf den MMO-Aspekt. Ihr seid in einer Welt, in der ihr auf zahlreiche andere Spieler trefft und mit denen ihr gemeinsam an Projekten arbeiten müsst, um dadurch neue Ressourcen, Welten oder Story-Abschnitte freizuschalten.

So könnt ihr euch auch gemeinsam durch Dungeons begeben, in denen ihr Ressourcen sammeln und die Gegend erkunden müsst. Es steht allerdings jetzt schon fest, dass es keine Monster oder Kämpfe geben wird.

Dafür könnt ihr mit den anderen Spielern gemeinsam Bauprojekte in die Hand nehmen. Ihr könnt aber auch euer eigenes kleines Heim aufbauen und so designen, wie ihr es wollt.

Was sagen Spieler zum Releasetermin? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video, das das Erscheinungsdatum bekanntgibt, finden wir überwiegend positive Kommentare. Die meisten Spieler freuen sich darauf, Loftia hier endlich zu sehen, und können gar nicht abwarten, bis der Titel auf Steam erhältlich ist.

Allerdings merken einige User an, dass das ein ziemlich krasser Monat wird. Denn mit dem 3. November fällt Loftia genau in eine Zeit, in der viele große Kracher wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake und GTA 6 fallen.

Vor allem GTA 6 dürfte viele Pläne von Zockern durcheinanderwerfen. Damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, was es zum Erscheinungstermin von GTA 6 zu wissen gibt, solltet ihr euch den folgenden Artikel abspeichern: GTA 6: Vorbestellung, Release, Preis und mehr – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel