Gary Oldman deutet neuen James Bond an, hat nur positive Worte für seinen Kollegen

Gary Oldman hat innerhalb seiner Karriere viele legendäre Rollen gespielt. Darunter waren einige Schurken, aber auch Helden oder Nebenfiguren. Aktuell feiert er die neueste Staffel seiner Spionage-Serie und im Zuge dessen wurde er auch auf einen möglichen neuen James Bond angesprochen.

Am 16. September 2026 startete die 6. Staffel von Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb. Das ist eine Spionage-Serie von Apple TV. Der titelgebende Jackson Lamb wird dabei vom legendären Schauspieler Gary Oldman verkörpert. Die 6. Staffel scheint die Qualität der vorherigen auch halten zu können, wenn man sich die Wertung von 100 % auf Rotten Tomatoes anschaut.

Im Zuge der neuen Staffel gab Oldman auch Interviews und Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur konnte ihm einige Fragen stellen. Dabei ging es unter anderem um James Bond und den neuen möglichen Kandidaten für die Rolle des bekanntesten Spions der Welt. Dazu gab Gary Oldman verdächtige Aussagen.

Sowohl der YouTube-Kanal Nerdkultur als auch der Podcast Nerd & Kultur von Marco Risch sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört. Das ganze Interview mit Gary Oldman erscheint am Sonntag, den 20. September 2026, auf dem Kanal des Podcasts.

Der letzte James-Bond-Film erschien 2021:

Video starten Der große Abschluss von James Bond mit Daniel Craig: „Keine Zeit zu sterben“ im Trailer Autoplay

Ein besonders passendes Gerücht

Was sagt Oldman zu den Gerüchten um einen neuen James Bond? Einen Teil des Interviews mit Gary Oldman hat Nerdkultur als kleinen Short auf YouTube bereits hochgeladen. Aktuell ist unklar, wer der neue Bond werden soll, aber Gary Oldman äußert sich im Interviewausschnitt zu Gerüchten. Für viele sei einer der wahrscheinlichsten Kandidaten Jack Lowden. Der 36 Jahre alte Brite spielt zusammen mit Oldman in Slow Horses.

Zu den Gerüchten allgemein sagt er:

Aber sie haben den Bond ausgewählt. Sie haben sich nun darauf geeinigt, wer James Bond spielen wird, haben dies aber noch nicht bekannt gegeben. Wir warten also darauf, zu erfahren, wer es sein wird – ob es vielleicht Jack sein wird.

Das klingt so, als würde Gary Oldman mehr wissen. Auf die Frage von Marco, ob er das tue, antwortet er aber nur: Nein, ich weiß überhaupt nichts! Ich sage nur, du weißt doch, dass er im Rennen war. Daraufhin wird Oldman noch gefragt, ob Lowden ein guter James Bond wäre.

Den Ausschnitt könnt ihr hier sehen:

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Oldman glaubt daran, erklärt aber auch, dass es darauf ankommt, wie der neue Ansatz nach Craig wäre. Den fand er nämlich richtig gut. Die Welt sei heute laut Oldman sehr anders. Das sei auch ein Grund, warum seine Figur in Slow Horses, Jackson Lamb, gemocht wird.

Er ist kein Frauenheld. Er ist bei weitem kein Verführer. Aber weißt du: Er trinkt, er raucht, er ernährt sich ungesund. Er trägt diesen schmuddeligen alten Regenmantel, er wäscht sich nicht die Haare. Ich glaube, das ist ein Teil des Reizes von Lamb.

Weiß Gary Oldman jetzt mehr? Auch wenn es ziemlich verdächtig ist, was der Schauspieler von sich gibt, scheint er betonen zu wollen, dass er nichts weiß. In einem Interview mit Deadline (via Instagram) erklärt er noch einmal, dass er nichts wisse und nur von Gerüchten ausgehe.

Laut diesem Ausschnitt hat er keine Informationen von Regisseur Denis Villeneuve und seinem Casting. Im Interview mit Nerdkultur sagt Oldman, dass es viele Gerüchte gibt, die sich um James Bond drehen. Auch Henry Cavill wollte den Agenten in der Vergangenheit spielen: Henry Cavill hat sich vor 19 Jahren für James Bond beworben, aber es gab ein entscheidendes Problem