Reacher-Star vergleicht seine Rolle mit James Bond – Doch in zwei Aspekten kritisiert er den britischen Agenten

In einem Interview verglich Alan Ritchson seine Hauptrolle in Reacher mit James Bond, nannte aber auch zwei Punkte, die ihn an den Filmen mit dem bekannten Agenten stören.

In einem Interview mit Entertainment Weekly vom 13. April 2024 redete der Schauspieler Alan Ritchson über seine Rolle in der beliebten Amazon-Serie Reacher und sein kommendes Projekt The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Dabei kam er auch auf die bekannten James-Bond-Filme zu sprechen.

Hier seht ihr einen Trailer zur 2. Staffel Reacher:

„Hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, eine Figur zu spielen“

„Es ist lustig, ich habe das Gefühl, dass Reacher der amerikanische James Bond ist“, meinte der Schauspieler in dem Interview.

Weiter erzählte er, wie viel Spaß er dabei hatte, den Action-Held in der Amazon-Serie zu spielen – vor allem, da er selbst ein großer Fan des Genres ist:

„Und es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, eine Figur zu spielen. Ich liebe diese überdimensionalen, überdrehten Action-Thriller und Spionagefilme und die Raubüberfälle, die clever und dem Publikum voraus sind.“ Alan Ritchson, Quelle: ew.com

Obwohl er auch die James-Bond-Filme gerne mag, gibt es dennoch zwei Aspekte, die ihm in den Geschichten rund um den britischen Agenten missfallen. So sagte Alan Ritchson:

„Das ist wirklich großartig, aber ich finde, dass Bond für mich persönlich – die Leute werden mich dafür hassen, dass ich das sage – ich liebe Bond, aber ich habe das Gefühl, dass das alles ein wenig frauenfeindlich und vorhersehbar ist.“

Besonders schätze er aber an dem britischen Agenten, wie er immer strategisch vorausdenkt und mithilfe seiner Intelligenz die Welt rettet. Doch in einer Sache sei Reacher seiner Meinung nach etwas eleganter:

„Reacher ist für mich so etwas wie der amerikanische Bond, und ich denke, es ist eine coole Art und Weise, die Sachen so anzugehen, dass sie etwas weniger absichtlich cool ist. Es geht ihm nicht darum, wie clever er ist.[…]“

Auch Daniel Craig, ein Bond-Darsteller, kritisierte schon die bekannte Filmfigur für die Art und Weise, wie er mit Frauen umgeht als frauenfeindlich. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Trotz angeblichem Sony-Maulkorb: Daniel Craig wettert weiter gegen Bond und nennt ihn “einen Frauenhasser”

Der Schauspieler hatte mit 39 Jahren einen recht späten Karriere-Durchbruch. In einem anderen Interview erzählte er, wie er es trotzdem schaffte, so viel Muskelmasse aufzubauen und damit seinen Körper auf seine Rolle in Reacher vorzubereiten, ohne sich dabei völlig zu ruinieren.

Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Der Star von Reacher hatte erst mit 39 seinen Durchbruch: Nutzt Testosteron, will 15 Jahre lang ein Muskel-Titan bleiben