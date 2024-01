Der Star von Reacher hatte erst mit 39 seinen Durchbruch: Nutzt Testosteron, will 15 Jahre lang ein Muskel-Titan bleiben

Alan Ritchson spielt in der Amazon-Serie Reacher das Muskelpaket Jack Reacher. In einem Interview erzählte der Schauspieler, wie ihm Testosteron dabei half, seinen Körper auf die Rolle vorzubereiten.

Zunächst begann Alan Ritchson als Model zu arbeiten. 2005 hatte er dann als Aquaman in der DC-Serie Smallville sein Schauspieldebüt. Später sah man ihn etwa noch als Castor in Die Tribute von Panem – Catching Fire.

Doch erst mit dem Amazon-Hit Reacher gelang Alan Ritchson der große Durchbruch. Die erste Staffel erschien am 4. Februar 2022. Die 2. Staffel folgte im Dezember 2023.

In einem Interview mit Men’s Health sprach der Schauspieler darüber, wie er seinen Körper auf die anspruchsvolle Rolle in Reacher vorbereitete. Dabei klärte er auf, wie der inzwischen 41-Jährige noch so viel Muskelmasse haben kann: Testosteron-Doping ist die Antwort.

Hier seht ihr einen deutschen Trailer zu 2. Staffel Reacher:

„Ich will nicht nach jeder Staffel operiert werden müssen“

Bevor die Dreharbeiten zur ersten Staffel Reacher begannen, sollte der Schauspieler 30 Pfund (umgerechnet sind das etwa 13,6 Kilogramm) an Gewicht antrainieren.

Also baute sich Alan Ritchson ein eigenes Fitnessstudio ins Haus. Jedoch brachte er seinen Körper vor lauter Training an seine Grenzen:

„Ich habe meinem Körper geschadet. Ich meine, ich hatte ein gebrochenes AC-Gelenk (Acromioclavicular) in meiner Schulter, das ich reparieren lassen musste. In meinem Körper herrschte ein großes Ungleichgewicht der Hormone. Ich war am Auseinanderfallen. Ich habe es also geschafft, aber es ist wahrscheinlich wahr, dass es nicht so schnell und auf diese Weise passieren sollte.“

Auf das harte Training folgten Stress und Erschöpfung. Für die Vorbereitung auf Staffel 2 wollte sich der Schauspieler nicht noch einmal völlig ruinieren. Also nutze er Testosteron-Doping, um seinem Körper den Muskelaufbau zu erleichtern.

Ein wichtiger Hinweis: Wir sind Gamer und keine Mediziner, dennoch ist davon abzuraten, auf eigene Faust mit Testosteron-Doping zu beginnen. Es kann gewaltige Nebenwirkungen haben und vor allem bei einer zu großen Dosis mehr schaden als helfen.



Mehr zu den möglichen Nebenwirkungen findet ihr



Die Testosteron-Therapie von Alan Ritchson war höchstwahrscheinlich ärztlich begleitet und wie er selbst sagt, nimmt er nur geringe Mengen, um sein Training zu unterstützen. Wir sind Gamer und keine Mediziner, dennoch ist davon abzuraten, auf eigene Faust mit Testosteron-Doping zu beginnen. Es kann gewaltige Nebenwirkungen haben und vor allem bei einer zu großen Dosis mehr schaden als helfen.Mehr zu den möglichen Nebenwirkungen findet ihr hier bei der Deutschen Sporthochschule Köln Die Testosteron-Therapie von Alan Ritchson war höchstwahrscheinlich ärztlich begleitet und wie er selbst sagt, nimmt er nur geringe Mengen, um sein Training zu unterstützen.

Vor allem, da der Schauspieler langfristig seinen Körper in Form halten wollte, war das einfach nachhaltiger, wie er erklärte: „Für mich ist das ein langfristiges Spiel. Ich will 15 Jahre lang Reacher spielen […] Ich will nicht nach jeder Staffel operiert werden müssen, und Testosteron hilft dabei.“

Alan Ritchson ist ein großer Befürworter, Testosteron in kleinen Mengen für den Muskelaufbau zu verwenden. Vor allem für Personen über 40 Jahren, sei es „lebensverändernd“, wie der Schauspieler meinte.

Jedoch müsse er trotzdem im Fitnessstudio hart trainieren. Das Doping ersetze also nicht das Training an sich, führe aber zu schnelleren Ergebnissen, wie der 41-Jährige erklärte:

„Es hilft definitiv beim Muskelwachstum. Wenn man ein bisschen davon nimmt und sich dann im Fitnessstudio den Arsch abarbeitet, wie man es normalerweise tun würde, wird man enorme Ergebnisse sehen.“

