Ein Elb aus der Welt von Herr der Ringe war so ein guter Schmied, dass er allein einen ganzen Krieg auslöste

In The Precinct verkörpert ihr den jungen Polizisten Nick Cordell Jr., der sich dem Kampf gegen das Verbrechen anschließt und den Mord an seinem Vater aufklärt.

Am Ende, nach vielen weiteren Schlachten und Intrigen, gelangten die Silmaril wieder in den Besitz der letzten überlebenden Söhne von Feanor – ehe sie für immer verloren gingen. Auf MeinMMO findet ihr mehr Interessantes über Melkor, der später zu Morgoth wurde: Der wahre Bösewicht im „Herr der Ringe“-Universum ist viel mächtiger und gefährlicher als Sauron

Feanor und seine Söhne schworen einen Eid: Sie würden jedes Wesen, das einen Silmaril an sich genommen hatte, bis ans Ende der Welt verfolgen. Die Noldor folgten Melkor nach Mittelerde, was zum tragischen Ende von Feanor führte.

Ein Drache in Herr der Ringe war so mächtig, dass der Meister von Sauron ihn als letzte Geheimwaffe nutzte

