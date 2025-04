Aragorn sollte in Herr der Ringe eigentlich wie Frodo sein, nur mit düsterer Vergangenheit

Obwohl die Vorstellung von Aragorn als Hobbit lustig erscheint, war es eine gute Entscheidung von Tolkien, die Figur zu verändern und ihr wesentlich mehr Bedeutung für die Geschichte zu geben. Wer weiß, ob Sauron ohne die Hilfe von Aragorn besiegt worden wäre. Erfahrung hat er in seinen 87 Lebensjahren genug sammeln können, ist damit aber bei weitem nicht der Älteste: So alt sind die Figuren aus Herr der Ringe zum Zeitpunkt der Handlung

Trotter war schon damals kein unwichtiger Charakter. Er war bei Elronds Rat in Bruchtal dabei und schloss sich den Gefährten auf ihrer Mission an, den Ring zu vernichten. Ein Ranking zu allen neun Gefährten findet ihr auf MeinMMO.

Sein Erkennungsmerkmal waren Füße aus Holz, die er sich zugelegt hatte, nachdem er in Mordor gefoltert worden war. Ja, richtig gelesen, diese Version des späteren Aragorn legte sich bereits vor der eigentlichen Handlung von Herr der Ringe mit Sauron und dessen Schergen an.

Aragorn ist neben ihnen einer der bekanntesten Helden in Mittelerde. Er ist ein Mensch, der die Gemeinschaft des Ringes nach Gandalfs Tod anführt und am Ende sein rechtmäßiges Erbe als König von Gondor antritt.

In Herr der Ringe laufen so einige Helden durch Mittelerde. Darunter Frodo und Sam, die den Einen Ring nach Mordor tragen, oder Boromir, der trotz seiner Schwächen Mut beweist – im Unterschied zu seinem Schauspieler.

