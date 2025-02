So alt sind die Figuren aus Herr der Ringe zum Zeitpunkt der Handlung

Für das Alter der Figuren orientieren wir uns in der Liste am Anfang der Geschichte im Jahr 3018 D.Z. Für das Alter der Schauspieler beziehen wir uns auf den Beginn der Dreharbeiten von Teil 1, die offiziell am 11. Oktober 1999 starteten.

Was sind das für Zahlen? Die Haupt-Geschehnisse von Herr der Ringe spielen sich in nur wenigen Jahren ab:

In Herr der Ringe gibt es viele Charaktere unterschiedlichen Alters. Doch häufig trügt der Schein. Figuren wirken im Film älter oder jünger, als sie eigentlich sind. Im Ranking schauen wir uns das wahre Alter von 14 wichtigen Figuren an und vergleichen es mit dem Alter ihrer Schauspieler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to