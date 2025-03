Die 10 gefährlichsten Wesen aus Herr der Ringe im Power-Ranking

Mittelerde steckt sowohl in den Büchern wie auch in den Filmen voller gefährlicher Wesen, mit denen man sich besser nicht anlegt. In unserem Power-Ranking klären wir, wer dabei an der Spitze steht.

Wie wurde das Ranking erstellt? In dieser Liste vergleichen wir verschiedene Wesen aus Mittelerde in Sachen Gefährlichkeit miteinander und ranken sie auf den Plätzen 10-1. Wichtig dabei sind zwei Faktoren.

Zum einen müssen die Wesen in Herr der Ringe auftreten. Jene, die etwa in Der Hobbit vorkommen oder Teil der weiteren, umfangreichen Mythologie Tolkiens sind, werden ausgenommen.

Das zweite Kriterium: Es spielt keine Rolle, welcher Rasse die Wesen angehören oder in welcher Form sie auftreten. Hauptsache, sie besitzen Potenzial, den Guten rund um Frodo und seinen Gefährten ordentlich den Tag zu vermiesen.

Wie immer gilt: Dieses Ranking ist subjektiv und basiert auf der Meinung des Autors. Sollte eure persönliche Liste davon abweichen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und jetzt zieht die Köpfe ein, es wird gefährlich!

Die Bildrechte von Herr der Ringe liegen bei Warner Bros. und New Line Cinema.

Platz 10: Gollum

Ja, richtig gelesen. Gollum. Der kleine, vom Leben in Mitleidenschaft gezogene Sméagol landet auf unserem Platz 10. Der Grund dafür ist einfach: Zwar wirkt Gollum nicht sonderlich bedrohlich oder stark, man sollte aber nie den Fehler begehen, ihn zu unterschätzen. Denn er ist aber ein Meister der Manipulation.

Durch seine Persönlichkeitsspaltung weiß man nie, ob man ihm gerade vertrauen kann oder nicht. Frodo und Sam können ein Lied davon singen. Hat man Pech, übernimmt die böse Seite in ihm die Kontrolle. In diesem Fall bringt man besser genügend Abstand zwischen sich und dem Wüterich, der beim Erreichen seiner Ziele über Leichen geht. Das Fiese an Gollum ist seine Unberechenbarkeit, die nur schwer auszutricksen ist.