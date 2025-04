Boromir ist ein tapferer Krieger aus Herr der Ringe, aber sein Schauspieler hatte beim Dreh mit einer großen Angst zu kämpfen

Sean Bean spielt in den Filmen zu Herr der Ringe den Menschen Boromir. Bei den Dreharbeiten hatte er mit einer Angst zu kämpfen, an die man nicht gleich denkt, wenn man über Mittelerde spricht.

Sean Bean ist als Schauspieler ein Meme für sich. Er ist bekannt dafür, gerne mal Figuren zu spielen, die im Verlauf der Geschichte das Zeitliche segnen. Auch in Herr der Ringe blüht seinem Charakter Boromir dieses Schicksal. Dabei wurde er gar nicht mal so alt.

Zuvor zeigt der Mensch jedoch, dass er ein tapferer Krieger ist, wenngleich nicht frei von Schwächen. Immerhin gerät er unter den Einfluss des Ringes und versucht sogar, ihn Frodo abzunehmen. Wie Boromir im Ranking der neun Gefährten abschneidet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Sean Bean selbst fiel bei den Dreharbeiten nicht unbedingt durch großen Mut auf. Im Gegenteil: Sobald in großer Höhe gedreht werden sollte, begannen bei dem Schauspieler die Knie zu schlottern.

Helikopter in Mittelerde?

Wovor hatte Sean Bean Angst? Der Schauspieler leidet an Höhenangst. Bei den Arbeiten an Herr der Ringe gab es immer wieder Drehorte, die sich etwa auf verschiedenen Bergen in Neuseeland befanden.

Für gewöhnlich wurden die Darsteller und das Team mit Helikoptern in entlegene Gebiete geflogen. Nachdem Sean Bean das einmal mitgemacht hatte, weigerte er sich fortan jedoch. Seine Angst vor der Höhe war einfach zu groß.

Was war die Alternative? Natürlich konnte Regisseur Peter Jackson nicht auf Boromir verzichten. Deshalb entschied sich Sean Bean, die Strecke zum Drehort zu Fuß zurückzulegen. Während alle anderen bequem per Helikopter anreisten, stapfte der Schauspieler in vollem Kostüm frühmorgens los, um pünktlich am Ziel anzukommen.

Im Making-of auf YouTube erinnert sich Sean Bean, wie das restliche Team ihn vom Helikopter aus beobachten konnte:

Sie sahen mich immer vom Helikopter aus, und ich habe am Ende geschwitzt. Es war ein echtes Abenteuer, über diesen Berg zum Set zu kommen, aber ich habe es lieber so gemacht.

Peter Jackson vergleicht den Anblick des kletternden Sean Bean sogar mit einer „menschlichen Fliege an einer Wand“. Es muss einfach lustig ausgesehen haben, den Schauspieler mühsam den Berg erklimmen zu sehen.

Man könnte nun auch zugunsten von Sean Bean argumentieren, dass er einfach seine Rolle ernst nahm und auf modernen Schnickschnack wie Helikopter verzichten wollte. Oder habt ihr einen solchen schon mal in Mittelerde gesehen? Abgesehen von hohen Bergen steckt Tolkiens Welt voller düsterer Kreaturen: Die 10 gefährlichsten Wesen aus Herr der Ringe im Power-Ranking