Die 10 größten Filmfehler in Herr der Ringe, die ihr ab jetzt nicht mehr übersehen könnt

Auch Filme wie Peter Jacksons Trilogie zu Herr der Ringe sind nicht frei von Fehlern. In dieser Liste zeigen wir euch 10 Patzer, die ihr so schnell nicht wieder vergessen werdet.

Mit seinen Verfilmungen von J.R.R. Tolkiens Herr-der-Ringe-Trilogie hat Peter Jackson Filmgeschichte geschrieben. Die drei Adaptionen erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit und gehören zu den besten Fantasy-Filmen überhaupt.

Allerdings sind sie nicht frei von Fehlern. Wer genau hinsieht, entdeckt den ein oder anderen Patzer. Angesichts der enormen Lauflänge von etwa 12 Stunden im Extended Cut ist es verschmerzbar, dass Jackson und seinem Team ein paar Fehler unterlaufen sind. Lustig oder kurios sind sie trotzdem – hier sind 10 Stück, die uns am besten gefallen.

Die Rechte von Herr der Ringe liegen bei Warner Bros. und New Line Cinema

Aragorns zwei Schwerter

Aragorn ist einer der besten Kämpfer in Herr der Ringe – und eines der stärksten Mitglieder der Gefährten. Bei seinem Duell gegen den Uruk-hai Lurtz am Ende von Teil 1 wird es kurz trotzdem brenzlig. Erst tötet Lurtz Boromir mit mehreren Pfeilen, dann wendet er sich Aragorn zu. Der Uruk-hai schubst ihn gegen einen Baum und wirft kurzerhand seinen Schild hinterher. Dieser nagelt Aragorn regelrecht an das Holz.

Sieht man genau hin, erkennt man, dass der Aufprall gegen den Baum Aragorns Schwert aus dessen Hand wirft. Klar, die Wucht, mit der Lurtz den Erben Gondors gestoßen hat, war enorm. Dass Aragorn dabei seine Waffe verliert, verwundert nicht.

Es mutet aber seltsam an, dass er das Schwert nach dem nächsten Schnitt wieder in der Hand hält – obwohl nur einige Augenblicke zuvor klar zu sehen war, wie die Waffe zu Boden fiel. Nach einem weiteren Schnitt kommt Lurtz auf Aragorn zu, und plötzlich befindet sich das Schwert wieder in der Hand. Die Szene könnt ihr auf YouTube ansehen.

Es handelt sich hier um einen klassischen Schnittfehler. Er basiert darauf, dass die Szene am Set auf unterschiedliche Art und Weise gedreht wurde. Viggo Mortensen, der Aragorn spielte, hat das Schwert in unterschiedlichen Takes nicht immer im selben Moment losgelassen. Im Schnitt vermischte man verschiedene Versuche und dabei unterlief der Fehler.