Herr der Ringe: Die 5 stärksten Zauberer aus Mittelerde im Power-Ranking

In Herr der Ringe gibt es fünf mächtige Zauberer, die mit ihren Kräften dafür sorgen, dass die Ordnung in Mittelerde bestehen bleibt. In unserem Ranking lassen wir sie gegeneinander antreten und klären, wer der Stärkste ist – sowohl in den Büchern wie auch den Filmen.

Wie wurde das Ranking erstellt? In Herr der Ringe gibt es so einige Wesen, die Magie beherrschen, aber nur fünf davon zählen als richtige Zauberer. Deshalb lässt unser Ranking Charaktere wie Galadriel oder Sauron aus.

Die fünf Zauberer, genannt „Istari“, wurden nach Mittelerde entsandt, um gegen die bösen Mächte Saurons anzukämpfen. Dabei mussten sie sich verpflichten, in ihrer menschlichen Gestalt aufzutreten, denn eigentlich waren die Istari Gestaltwandler und gehörten zu den Maiar, also zu Wesen, die älter als die Welt selbst waren.

Wir erklären im Folgenden, wer von ihnen der Stärkste ist. Beachtet, dass es sich hierbei um die Meinung des Autors handelt. Weicht eure davon ab, schreibt sie doch gerne in die Kommentare.

Alatar und Pallando sind jeweils an den Rändern zu sehen (via lotr.fandom.com)

Platz 5 & 4: Alatar und Pallando der Blaue

Die hintersten beiden Plätze teilen sich zwei gute Bekannte. Alatar und Pallando der Blaue sind sich ebenbürtig und haben einen großen Teil ihrer Mission in Mittelerde gemeinsam erledigt. Tatsächlich ist über die beiden Zauberer nicht viel bekannt. Sie werden in Tolkiens Werk kaum erwähnt und dementsprechend mysteriös sind die Erzählungen über ihre Fähigkeiten.

Laut Tolkien begleiteten Alatar und Pallando Saruman in den Osten Mittelerdes. In den von Sauron besetzten Gebieten sollten sie Völker unterstützen, die sich gegen das Böse auflehnten. Tolkien selbst glaubte, dass die Mission scheiterte (via lotr.fandom.com). Nur Saruman kehrte am Ende zurück.

Trotzdem sind die Macht und der Einfluss von Alatar und Pallando nicht zu unterschätzen. Durch ihren Einsatz konnte verhindert werden, dass eine riesige Übermacht gegen die freien Völker in den Krieg zog. Auch der Zwerg Gimli spielte in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.