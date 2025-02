Eine der schrecklichsten Kreaturen in Herr der Ringe erschuf einen Ort, aus dem fast niemand entkommen kann

Lange vor den Abenteuern von Frodo und den Gefährten gab es schon viele mysteriöse Figuren und Kreaturen im Universum von Der Herr der Ringe, die wir nie in den Filmen sehen konnten. Ein solches Wesen ist Ungoliant, dessen Nachfahren Frodo fast erledigt hätten.

Woher stammt Ungoliant? Der wahre Ursprung von Ungoliant ist unbekannt. Wobei einige Elben glaubten, dass Ungoliant eins ein Ainur war. Die Ainur wurden vor dem Beginn der Welt von Eru Illúvatar erschaffen.

Man glaubt in dem Fall, dass Melkor, ein Ainur, der später zu einem bösartigen dunklen Lord wurde, Ungoliant korrumpiert hat. Ungoliant war Melkor aber nicht treu ergeben. Sie agierte nach ihrem unstillbaren Drang, alles zu konsumieren, das ihre eigene Leere sättigen konnte. Dafür arbeitete sie dann auch mit Melkor zusammen.

Ein unstillbarer Hunger

Ungoliant will ihre eigene Leere stillen. Um ihren unstillbaren Hunger zu sättigen und vor den Valar, die sie jagten, zu fliehen, begab sich Ungoliant nach Avathar einem Ort auf dem Kontinent Aman, der westlich von Mittelerde ist. Dort nahm die Kreatur die Form einer riesigen Spinne an. Da verschlang sie immer mehr Licht und spinnte in einem Berg dunkle Netze, die ihr als Versteck dienten.

Es kam jedoch dazu, dass Ungoliant alles Licht ausgesaugt hatte und sie erneut zu hungern begann. Später traf sie erneut auf Melkor, der seine Rache gegen die Valar plante. Er versprach Ungoliant alles zu tun, um ihren Hunger zu stillen, wenn sie ihm hilft.

Dafür zerstörten sie zusammen die beiden Bäume der Valinor, die das Licht der Welt erzeugen. Ungoliant tarnte die beiden mit ihren dunklen Netzen. Ungoliant saugte die Bäume und die Quelle von Varda aus und entzog ihnen das Licht. Ungoliant wuchs und selbst Melkor entwickelte Furcht.

Sie flohen danach aus Aman nach Mittelerde, doch Ungoliant merkte, dass Melkor sein Versprechen wohl nicht halten wird, weshalb sie ihn gefangen nahm. Die Situation spitze sich zu und Ungoliant versuchte, Melkor zu töten. Dieser schrie in einem Moment der Verzweiflung und lockte damit seine Balrogs an.

Die Flucht von Ungoliant

Ungoliant konnte sich nicht gegen die Balrogs von Melkor behaupten. Die Balrogs griffen Ungoliant an und verhinderten, dass ihr Meister Melkor stirbt. Sie floh zum Ort, der später als Nan Dungortheb bekannt war, und schirmte alles mit ihren Spinnennetzen ab.

Dort pflanzte sich Ungoliant mit anderen Spinnenwesen fort und gebar mehrere Nachfahren, die Nan Dungotheb zu einem schrecklichen Ort machten, voller Kreaturen, die nur aus Bosheit und Hunger töteten. Nur zwei bekannte Personen überlebten den Ort und konnten lebend herauskommen.

Ihre Nachfahrin Kankra kennt man aus den Filmen als die große Spinne, die in Cirith Ungol fast Frodo verspeist hat und von Sam bekämpft wurde.

Über das Ende von Ungoliant ist nicht viel bekannt, nur, dass die Kreatur Nan Dungortheb verlassen hat. In manchen Geschichten wird wohl vermutet, dass sich Ungoliant im unstillbaren Hunger selbst verschlungen hat.

