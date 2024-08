Ein Charakter in Herr der Ringe ist so mächtig und hätte alles verändern können, doch in den Filmen fehlt er

Eine beliebte und mächtige Figur aus Mittelerde fehlt in den Herr der Ringe –Filmen. Er war sogar so stark, dass der Eine Ring keinen Einfluss auf ihn hatte.

Der Herr der Ringe ist riesig und voller faszinierender Charaktere, von denen viele in den Filmen vorkommen. Doch ein Charakter hat es nicht in die Filme geschafft, dabei ist er besonders mächtig. Es handelt sich hierbei um Tom Bombadil. Obwohl er in den Büchern eine bedeutende Rolle spielt, taucht er in der Film-Trilogie nicht auf.

Tom Bombadil ist eine der rätselhaftesten Figuren in Tolkiens Welt

Wer ist Tom Bombadil? Er ist eine der geheimnisvollsten Figuren in Tolkiens Universum. Tom taucht zum ersten Mal in Die Gefährten auf, als Frodo und seine Freunde auf ihrer Reise durch den Alten Wald auf ihn treffen. Tom rettet Frodo, Sam, Merry und Pippin und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Er wird als alter Mann mit blauem Mantel und einem Hut beschrieben, der immer fröhlich ist.

Doch er ist nicht nur irgendein lieber Bewohner Mittelerdes – er ist vermutlich auch der Älteste, jedenfalls behauptet er das von sich selbst. Ihn gab es schon vor den Elben. Tom war hier vor dem Fluss und den Bäumen, Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eichel (via jeuxvideo). Was darauf schließen lässt, dass er eine gottähnliche Figur sein könnte.

Ist er vielleicht ein Naturgeist, ein mächtiger Gott oder ein Maiar? Vielleicht ist er sogar eine Manifestation von dem Illuvatar selbst? Wer er genau ist, bleibt leider ein Rätsel. Tolkien selbst hat nie vollständig erklärt, wer oder was Tom Bombadil wirklich ist.

Was macht ihn so besonders? Er ist so mächtig, dass er immun gegen den Einen Ring ist. Während dieser andere korrumpiert und wahnsinnig macht, scheint Bombadil völlig unberührt von seiner Macht. Tom kann sogar Frodo sehen, wenn er den Ring trägt. Während der Ring normalerweise seinen Träger für andere unsichtbar macht, scheint er auf Tom keinerlei Wirkung zu haben. Er scheint auch keinen Drang zu verspüren, diesen zu behalten oder seine Macht zu nutzen.

Beim Rat von Elrond wird erwogen, ob Bombadil den Ring aufbewahren sollte. Doch Gandalf und die anderen lehnen dies ab, da Bombadil zu sorglos sei und die Bedrohung durch Sauron nicht ernst genug nehme. Trotz seiner Macht ist er zu distanziert von den Sorgen der Welt.

Tom Bombadil hat eine tiefe Verbundenheit zur Natur und zu den Tieren. Er lebt lieber zurückgezogen in seinem eigenen kleinen Reich, zusammen mit seiner Frau Goldbeere, wo er fröhliche Lieder trällert.

Warum fehlt er in den Filmen? Einer der Hauptgründe könnte sein, dass Bombadils Auftritt in den Büchern zwar cool und faszinierend, aber für die Haupthandlung an sich nicht essentiell ist. Die Filme mussten sich auf die zentrale Geschichte konzentrieren, um alles gut zu verpacken.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass sein Auftauchen möglicherweise den erzählerischen Fluss gestört und zu viele Fragen aufgeworfen hätte, die im Rahmen der Filme nicht zufriedenstellend beantwortet werden könnten.

Tom wird aber endlich seinen Auftritt bekommen, was bei den Fans gut ankommt. Er hat es nämlich jetzt in die zweite Staffel der Serie Die Ringe der Macht geschafft.