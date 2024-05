„Aragorn“ könnte im neuen Film zu Herr der Ringe zurückkehren – Aber nur unter einer Bedingung

Mit „The Hunt for Gollum“ wird es einen neuen „Herr der Ringe“-Film geben. Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen verrät, ob er zurückkehren würde.

Die „Herr der Ringe“-Saga wird bald um einen weiteren Film bereichert. The Hunt for Gollum dreht sich rund um die Geschichte von Gollum. Mit an Bord ist auch wieder Peter Jackson als Produzent.

Andy Serkis wird erneut Gollum verkörpern und diesmal im Regiestuhl sitzen. Das Drehbuch stammt von Fran Walsh und Philippa Boyens, die zusammen mit Jackson die Herr der Ringe – und Hobbit -Filme geschrieben haben.

Möglicherweise könnte auch Aragorn (gespielt von Viggo Mortensen) zurückkehren, wie er vor Kurzem in einem Interview verraten hat.

Kehrt er als Aragorn in The Hunt for Gollum zurück?

Was sagt Mortensen? Viggo Mortensen hat in einem Interview seine Bereitschaft signalisiert, erneut in die Rolle des Aragorn zu schlüpfen, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Er betont, dass er die Rolle nur annehmen würde, wenn die Geschichte und sein Alter dies zulassen:

Ich kenne die Geschichte nicht genau, ich habe noch nichts davon gehört. Vielleicht erfahre ich es irgendwann. Ich spiele diese Figur gern. Ich habe dabei viel gelernt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde es nur tun, wenn ich im Hinblick auf mein Alter usw. dafür geeignet wäre. Es wäre dumm, es anders zu machen. Viggo Mortensen im Interview mit GQ

Was ist das Problem? Seit dem Abschluss von der Herr der Ringe -Trilogie sind über 20 Jahre vergangen. Viggo Mortenson war in den Filmen Anfang 40 – heute ist er 65 Jahre alt. Das stellt offensichtlich ein Problem dar, auch wenn er und vermutlich so gut wie alle Fans sich eine Rückkehr wünschen würden.

The Hunt for Gollum soll zeitlich etwa parallel zum Anfang von Die Gefährten spielen – vermutlich zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal.

Aragorn ist eine zentrale Figur in J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“. Ursprünglich wird er als ein geheimnisvoller Waldläufer aus dem Norden eingeführt, der unter vielen Namen bekannt war, darunter: Streicher und Estel. Seine wahre Abstammung kannten nur wenige.

In Wahrheit ist er der rechtmäßige Erbe des Thrones von Gondor und ein Nachfahre von Isildur. Im Verlauf der Geschichte beweist sich Aragorn als mutiger und weiser Anführer. Dabei hat die Darstellung von Viggo Mortensen ihn zweifellos zu einem Fan-Liebling gemacht.