Nach Gandalf hätte er auch Dumbledore werden können, aber Ian McKellen lehnte wegen einer Bemerkung ab

Entwickler Smilegate hat einen ersten Teaser-Trailer für das MMORPG Lord Nine veröffentlicht. Mehr Infos soll es am 4. Juni 2024 geben.

Schließlich verkörperte Michael Gambon die Rolle des Dumbledore in den restlichen Harry Potter-Filmen und gewann dabei die Herzen vieler Fans für seine Interpretation des Schulleiters von Hogwarts. Ian McKellen scherzte in dem Interview, dass er Gambon manchmal mit sich selbst verwechsele, wenn er Poster und Bilder von den Filmen sehe. Es steht außer Frage, dass alle drei Schauspieler für ihre Darstellungen der wohl legendärsten Zauberer der Filmgeschichte hoch geschätzt werden. Doch wusstet ihr schon das? Ian McKellen wäre beinahe nicht Gandalf geworden, sondern James Bond

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Gründe nennt McKellen? In einem BBC-Interview erklärte McKellen, dass er gefragt worden sei, ob er Interesse an einer Rolle in Harry Potter habe. Dabei wurde nicht explizit gesagt, um welche Rolle es sich handele. Für ihn und vermutlich für jeden war klar, dass es sich um Dumbledore handeln muss. Ich konnte den Part nicht von einem Schauspieler übernehmen, von dem ich wusste, dass er mich nicht befürwortet hätte , erklärte McKellen.

Nach dem Tod von Richard Harris war die Suche nach einem neuen Dumbledore dringlich. Harris hatte den Schulleiter in den ersten beiden Filmen verkörpert, und sein Nachfolger musste in große Fußstapfen treten.

Wieso lehnte er ab ? In Harry Potter und der Gefangene von Askaban übernahm Michael Gambon die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore, nachdem der ursprüngliche Darsteller Richard Harris im Jahr 2002 verstorben war. Doch eigentlich war Ian McKellen, bekannt für seine Rolle als Gandalf in Herr der Ringe , als Nachfolger für den legendären Zauberer im Gespräch. Er jedoch lehnte ab, und der Grund dafür ist eine Bemerkung von Richard Harris.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to