Beliebte Figur aus Mittelerde wurde in der „Herr der Ringe”-Trilogie verschmäht, feiert nun Auftritt in Ringe der Macht

Die legendäre Figur von Tolkien, Tom Bombadil, wird endlich ihr Debüt in der Der Herr der Ringe: Die Ringe Macht haben.

Um welche Figur geht es? Die Figur Tom Bombadil wurde in den bisherigen Verfilmungen von J.R.R. Tolkiens Werken ausgelassen, doch nun feiert sie ihren Auftritt in der zweiten Staffel der Amazon-Serie Ringe der Macht . Das kommt bei den Fans gut an, denn Tom Bombadil ist eine der faszinierendsten Figuren aus Mittelerde.

Gespielt wird Tom Bombadil von Rory Kinnear – wie es Vanity Fair verraten hat. Er ist besonders für seine Rolle als Tanner in den James Bond -Filmen mit Daniel Craig bekannt. Zudem spielte er auch Frankensteins Monster in der Serie Penny Dreadful.

Tom Bombadil ist uralt und mysteriös

Wer ist die Tom Bombadil? Er ist eine der rätselhaftesten und ältesten Gestalten in Tolkiens Welt. Tom war schon vor den Elben in Mittelerde. Er ist weder Mensch noch Hobbit, Zwerg oder Elf. Jedenfalls ist Tom Bombadil wohl so mächtig, dass der Eine Ring keine Wirkung auf ihn hat. Sein Auftritt im ersten Buch, Die Gefährten, ist kurz – aber unvergesslich.

Hier könnt ihr einen ersten Blick (Vanity Fair auf X) auf ihn werfen:

Er rettet Frodo, Sam, Merry und Pippin vor Gefahren im Alten Wald und nimmt sie mit zu sich nach Hause – im Wald nahe dem Dorf Bockland. Er spürt eine tiefe Verbundenheit zur Natur und zu den Tieren. Dabei bleibt er lieber in seinem eigenen kleinen Reich zusammen mit seiner Frau Goldbeere, wo er fröhliche Lieder trällert. Ist er ein Maiar, ein Naturgeist oder ein mächtiger Gott? Wer er nun genau ist, bleibt ein Rätsel.

Welche Rolle wird er in Ringe der Macht spielen? Tom Bombadil wird in der Serie eine neue Rolle erhalten. Er wird eine zweite Heimat neben dem Alten Wald haben und sich nach Rhûn begeben. Rhûn war mal ein grünes Land, das nun zu einem kahlen Ödland geworden ist. Dort wird er erforschen, was mit diesem Land passiert ist. Es wird auch angedeutet, dass Tom Bombadil auf den Fremden treffen könnte, der möglicherweise Gandalf ist? Die 2. Staffel von Ringe der Macht soll übrigens schmutziger und düsterer werden als die erste