Herr der Ringe: Alle Gefährten haben ein Tattoo, das sie verbindet, außer Gimli – Aber aus gutem Grund

Der Regisseur schenkte den Schauspielern sogar ein Requisit, was sie mit nach Hause nehmen durften. Orlando Bloom nahm seinen Bogen als Andenken mit und Liv Tyler, die Arwen spielt, entschied sich für Arwens Kleid. Thorin von Der Hobbit durfte ebenfalls ein Andenken mitnehmen, was ihm aber gestohlen wurde – und er bemerkte es nicht: „Bist du knapp bei Kasse?“ – Peter Jackson fragte Hobbit-Star, ob er Geld braucht, weil er sein Schwert zum Verkauf sah

Was für ein Tattoo? Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas), Sean Astin (Sam), Domonic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Sean Bean (Boromir) und Viggo Mortensen (Aragorn) beschlossen nach den Dreharbeiten ihre Verbundenheit mit einem Tattoo zu symbolisieren. Dafür wählten die die Zahl 9 in elbischer Schrift, eine Anspielung auf die neun Gefährten.

Alle Schauspieler der neun Gefährten in Herr der Ringe haben sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen, doch Gimli entschied sich dagegen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

