Herr der Ringe: Die 2. Staffel von „Ringe der Macht“ soll schmutziger und düsterer werden als die erste

Neben der 2. Staffel von Ringe der Macht arbeitet man zudem noch an einem neuen Film im „Herr der Ringe“-Franchise. Dieser wird ein Animationsprojekt unter Kenji Kamiyama: „Der beste Film, an dem ich je gearbeitet habe“: Neuer Film zu Der Herr der Ringe zeigt legendäre Schlacht

Was erwartet und in Staffel 2? Die Regisseurin stellte deutlich klar: „Was ich weiß und was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es dunkler, charakterorientierter und noch mehr edgy sein wird.“

In einem Interview lieferte die Regisseurin von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ein Update zur 2. Staffel. Dabei kündigte sie an, dass diese düsterer und schmutziger als die erste werden soll.

