„Der beste Film, an dem ich je gearbeitet habe“: Neuer Film zu Der Herr der Ringe zeigt legendäre Schlacht

Der Herr der Ringe bekommt einen neuen Animationsfilm. In „The War of the Rohirrim” stehen Rohan-König Helm Hammerhand und die legendäre Schlacht in Helms Klamm im Vordergrund. Der Regisseur des Kinostreifens ist so begeistert von dem Film, dass er ihn als Highlight seiner Karriere betrachtet.

Welcher Regisseur steckt dahinter? Das Animationsprojekt wird von einem amerikanisch-japanischen Team produziert. Als Regisseur wird Kenji Kamiyama eingesetzt, der unter anderem für folgende Filme bekannt wurde:

Ghost in the Shell

Star Wars: Visions

Blade Runner: Black Lotus

Doch obwohl der Regisseur an anderen renommierten Filmen mitgewirkt hat, bezeichnet er „The War of the Rohirrim“ als sein bestes Projekt. In einem Interview mit dem Portal The One Ring hatte er nur lobende Worte für den Film übrig und erklärte, dass es der beste Film sei, an dem er je gearbeitet hätte.

Auch andere Zuschauer, die den Film bereits in einer Testvorführung auf dem Filmfestival in Annecy sehen konnten, hatten mehr als nur positive Rückmeldungen für den Film übrig (via millenium.org).

Wann soll der Kinofilm erscheinen? Der Animationsfilm soll im April 2024 in den Kinosälen anlaufen.

Die Geschichte zu „The War of the Rohirrim“

Worum geht es in „The War of the Rohirrim“? Das Prequel spielt rund 250 Jahre vor der Trilogie von Der Herr der Ringe. Der Film erzählt die Geschichte des legendären Reitervolks der Rohirrim, das im Lande Rohan lebt.

Im Zentrum des Geschehens steht die legendäre Schlacht um Rohan, bei der König Helm Hammerhand, der von Brian Cox gespielt wird, sein Reich verteidigen will. Mit dabei sind unter anderem folgende Figuren aus Der Herr der Ringe:

Eowyn (Miranda Otto)

Hera (Gaia Wise)

Wulf (Luke Pasqualino)

In dem Kampf treffen die Dunländer, die von Wulf angeführt werden, auf den Widerstand, der von Helms Tochter Hera angeführt wird. Da sich die Hauptstadt Edoras nicht für eine so blutige Schlacht eignet, wird vor dem Kampf die uneinnehmbare Verteidigungsanlage Hornburg in Helms Klamm errichtet. Daran sollen sich die Gegner die Zähne ausbeißen.

„The War of the Rohirrim“ spielt damit nach den Ereignissen aus der Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“. Die Ereignisse in der Serie sind nämlich 1.000 Jahre vor den Erlebnissen aus der Trilogie angesiedelt.

