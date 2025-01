In Herr der Ringe gibt es einen Ort, der noch schlimmer ist als Mordor

Mordor in Der Herr der Ringe gilt als einer der schrecklichsten und gefährlichsten Orte in ganz Mittelerde. Doch in den Filmen bekommt man nur einen kleinen Einblick in die Welt, die noch viele andere Gefahren beherbergt. Einer der gefährlichsten Orte ist wohl Nan Dungortheb.

Was ist Nan Dungortheb? Ered Gorgoroth ist eine Bergkette im Norden von Beleriand. Dort liegt das Tal namens Nan Dungortheb, das auch Finsteres Tal des Todes genannt wird. Im Silmarillion erfährt man mehr zu dem schrecklichen Ort, der tausende Jahre vor den Ereignissen der Filme entstand.

Ähnlich wie Mordor ist auch Nan Dungortheb ein Ort des Bösen, das sich dennoch stark von Mordor unterscheidet und das liegt vor allem an der Quelle und der Art der bösartigen Kräfte.

Die Quelle des Bösen ist ein mächtiges Wesen

Warum ist Nan Dungortheb so gefährlich? Mordor ist ein Ort, in dem das Böse organisiert und gelenkt wird. Ein Herrscher entscheidet über die Taten der Schergen. Nan Dungortheb ist da anders. Der Ort entstand durch das Wesen Ungoliant, das vor den Balrogs von Morgoth geflohen ist, nachdem es verraten wurde. Morgoth war eines der bösartigsten Wesen in Mittelerde.

Das Spinnenwesen Ungoliant züchtete dort unzählige schreckliche Kreaturen. Die Nachfahren verpesteten und bedeckten alles in Nan Dungortheb mit ihren Spinnweben, die das Tal komplett vom Licht abschirmten.

In Nan Dungortheb leben auch keine anderen Wesen. In der Nähe gab es keine Camps oder Siedlungen anderer Kreaturen, und auch Morgoths Armeen sollen den Ort gemieden haben. Es ist wie ein dunkles Labyrinth, in dem man von Stille, aber eben auch von tausenden bösartigen Kreaturen umgeben ist.

Die Spinnenwesen in Nan Dungortheb sind instinktiv zerstörerisch. Sie handeln nicht für ein großes Ziel, sondern nur aus Hunger und aus bösartiger Natur heraus. Wer sich dort einmal verirrt, der wird höchstwahrscheinlich auf brutale Art und Weise sterben und als Futter enden.

Der Mensch Beren schaffte es als eine von zwei bekannten Personen, durch Nan Dungortheb zu reisen und es zu überleben. Er schien aber von den Erlebnissen so traumatisiert gewesen zu sein, dass er nie über den Ort und die Erfahrung darin gesprochen hat. Nan Dungortheb ist pures Chaos und damit ein Ort voller Horror.

