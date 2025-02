Herr der Ringe hat mysteriöse Kreaturen, die älter sind als Sauron – Selbst Gandalf weigert sich, sie zu beschreiben

Das Universum von Herr der Ringe ist größer, als man aus den Filmen erahnen kann. Vielen Kreaturen begegnet man auf der Leinwand gar nicht, und darunter sind auch einige mysteriöse und gefährliche Wesen, über die auch Gandalf fast nichts weiß.

Um welche Wesen geht es? In der Welt von Der Herr der Ringe gibt es viele Kreaturen und Entitäten, über die man fast nichts weiß, weil sie abseits der bekannten Geschichte existieren und teilweise sogar noch älter als die ältesten Figuren der Filme sind. Darunter ist auch Tom Bombadil, der in den Filmen nie einen Auftritt hatte.

Andere, boshaftere Kreaturen existieren weit in den dunklen Tiefen von Moria. Über diese Kreaturen ist nur wenig bekannt, und selbst Gandalf weigerte sich, die Namenlosen Wesen zu beschreiben, obwohl er sie wohl getroffen hat.

Gandalf floh vor den mysteriösen Kreaturen

Was sind die Namenlosen Wesen? Die Namenlosen Wesen sind mysteriöse Entitäten, über die man nur wenig weiß. Einige von ihnen sollen in den Tiefen von Moria existieren. An einem Ort mit Tunneln, die nicht von den Zwergen erbaut worden sind.

Nachdem Gandalf zusammen mit dem Balrog in die Tiefen gefallen war, kämpfte er unerbittlich gegen den Balrog. Gandalf beschrieb die Tiefen als dunklen Ort abseits von Licht und Wissen . Der Balrog floh in die dunklen Tunnel, wo Namenlose Wesen lebten. Gandalf beschrieb die Situation danach wie folgt: In dieser Verzweiflung war mein Feind meine einzige Hoffnung. (via YouTube)

Wie diese Namenlosen Wesen aussahen, wollte Gandalf den Gefährten nach seiner Rückkehr nicht beschreiben. So düster scheint der Anblick gewesen zu sein. Er erklärte aber, dass diese Wesen wohl älter seien als Sauron. Hierbei ist aber unklar, ob er damit meint, dass diese Wesen schon bei der Entstehung von Arda, der Welt in Herr der Ringe, existiert haben.

Sauron soll laut Gandalf auch nichts von diesen Wesen wissen, die ihm auch nicht unterstellt sind. Selbst Gandalf weiß nur ganz wenig von diesen gefährlichen Kreaturen. Man kann davon ausgehen, dass der Wächter im Wasser eines der Namenlosen Wesen ist, die es an die Oberfläche schafften, doch das wurde nie von Tolkien bestätigt.

Wovon sind die Namenlosen Wesen inspiriert? Auch dazu gibt es keine offiziellen Informationen, da Tolkien nicht darüber gesprochen hat. Man kann aber Ähnlichkeiten zu den Geschichten vom Horror-Autor H.P. Lovecraft erkennen. Der ganze Cthulhu-Mythos spielt mit der Idee, dass es grässliche Wesen gibt, die nicht durch menschliche Worte beschrieben werden können.

Oft wird Cthulhu als großes Tentakel-Monster dargestellt, und die Entitäten aus den Lovecraft-Geschichten existierten oft länger als die Menschheit und Erde selbst. Dazu passt auch, dass Gandalf das Gesehene nicht weiter beschreiben wollte.

Auch mythologische Kreaturen könnten eine Inspirationsquelle gewesen sein. 3DJuegos nennt als Beispiel Jörmungandr aus der nordischen Mythologie. Die riesige Schlange ist ein uraltes Wesen, das so lange wie die Welt existiert und für Chaos und Dunkelheit steht. Die Schlange soll in den Tiefen des Ozeans leben. Das sind beides aber nur Spekulationen.

Mehr Informationen zu den Namenlosen Wesen wird man aber wohl nie mehr bekommen. Die Welt von Herr der Ringe ist viel größer als die Filme und Serien. Noch vor Sauron gab es einen viel gefährlicheren Schurken: Der wahre Bösewicht im „Herr der Ringe“-Universum ist viel mächtiger und gefährlicher als Sauron