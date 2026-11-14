Ein Shooter auf Steam könnte ARC Raiders als Überraschungshit beerben – und ist im November kostenlos spielbar

Der verheißungsvolle Shooter Hunger hat eine Open Beta angekündigt. Außerdem erscheint er noch dieses Jahr auf Steam. Mehr dazu auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Hunger ist ein kommender Extraction-Shooter auf Steam, der in einer düsteren Version des napoleonischen Europas spielt. Dementsprechend gibt es keine modernen Waffen, sondern extrem langsam nachladende Schießeisen wie Musketen und vor allem den Nahkampf mit Schwertern, Äxten etc.

Optisch und atmosphärisch erinnert das Spiel an Hunt: Showdown, setzt aber stärker auf den klassischen Gameplay-Loop eines Extraction-Shooters. Ihr interagiert im Social Hub etwa mit verschiedenen NPCs und nehmt Quests an, die ihr dann bei einem Raid absolviert. Hierzu müsst ihr beispielsweise verschiedene Items aufheben.

Hunger möchte zudem mehr Elemente von MMOs, RPGs und Dungeon-Crawlern einbringen, als es bei vielen Extraction-Shootern üblich ist. Es wird etwa persistente Charaktere und Fraktionen geben. Außerdem könnt ihr Berufe lernen und Crafting betreiben. PvP spielt natürlich ebenfalls eine Rolle, aber es ist auch PvE-Gameplay geplant, darunter Bosskämpfe und wohl auch Dungeons.

Video starten Der Trailer zu Hunger gibt erste Eindrücke vom Gameplay des neuen Shooters Autoplay

In den Spuren von ARC Raiders

Was hat das mit ARC Raiders zu tun? Hunger war in den vergangenen Monaten immer wieder bei verschiedenen geschlossenen Playtests zu spielen. Viele Spieler, darunter auch etliche Streamer und YouTuber, konnten sich währenddessen einen Ersteindruck von dem Spiel verschaffen – und dieser fiel oftmals sehr positiv aus.

Besonders in der Extraction-Shooter-Community blicken viele gespannt auf Hunger. Ein ähnliches Stimmungsbild zeichnete sich vor dem Release von ARC Raiders ab. Der Shooter wurde überraschend zu einem riesigen Hit und überflügelte dabei auch die Erwartungen der Entwickler selbst.

Manche Fans hoffen jetzt, Hunger könnte ähnlich durch die Decke gehen.

Das sagt MeinMMOs Shooter-Experte Dariusz zu Hunger: Ich habe Hunger bereits beim letzten geschlossenen Playtest kurz angezockt. Dabei habe ich schon in der ersten Stunde erkannt, dass der Shooter hohes Potenzial hat und nach ARC Raiders der nächste Überraschungshit werden könnte – auch wenn es sich zunächst nur um einen Early-Access-Release handelt.

Das Gameplay war schon in der Beta mit den verschiedenen Berufen und erlernbaren Skills tiefgreifender als erwartet und atmosphärisch unheimlich stark. Das Kampfsystem ist dabei ganz weit weg von klassischen Shootern, was unter anderem daran liegt, dass die Nachladezeiten so lang und der Schwertkampf so wichtig ist. Aber dadurch ist das Kampfsystem im Shooter-Bereich auch total einzigartig.

Insgesamt wird Hunger aber vielleicht nicht jedem gefallen. Shooter-Fans, die auf vergleichsweise schnelle Games wie Titanfall 2, Call of Duty oder Apex Legends stehen, werden bei dem langsamen Movement und den langen Animationen von Hunger wahrscheinlich vor Langeweile fluchen. Dafür könnten Fans von atmosphärischen und eher taktischen Extraction-Shootern voll auf ihre Kosten kommen.

Das große Risiko des Spiels ist es, dass der vergleichsweise langsame und Richtung Hardcore-Gameplay orientierte Ansatz zu nischig für eine breite Zielgruppe sein könnte.

Hunger teilt neue Infos zur Open Beta und dem Early-Access-Release

Das sind die neuen Infos: Hunger wird vom 27. bis zum 29. November während einer Open Beta spielbar sein. Das ist die letzte Möglichkeit, Hunger vor dem offiziellen Release kostenlos zu testen. An dieser Beta könnt ihr bedingungslos teilnehmen, und sie ohne Zusatzkosten über Steam herunterladen.

Außerdem ist jetzt das Release-Datum für den Early-Access-Start von Hunger bekannt: Hunger ist ab dem 3. Dezember 2026 auf Steam spielbar.

Findet ihr Hunger spannend und traut ihr dem Spiel den Sprung zum Hit zu? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!

Falls ihr nicht bis zum Release von Hunger warten wollt und schon jetzt auf der Suche nach Spielen seid, die Fans von ARC Raiders gefallen könnten, haben wir auf MeinMMO eine Liste mit möglichen Spielen. Hier könnt ihr sie euch anschauen: 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen

Auf Seite 2 findet ihr eine Übersicht mit allen relevanten Daten zur Open Beta und dem Early-Access-Release auf Steam.