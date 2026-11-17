Ein Entwickler verdient mit seinem Spiel in 2 Tagen mehr als 300.000 Euro. Das Besondere ist nicht das Spielprinzip, sondern die Entwicklung: Denn die Person hat das Spiel allein und völlig ohne Kenntnisse mithilfe von KI entwickelt.

Um was für ein Spiel geht es? „Slotbound“ ist ein Autobattler, der am 13. November 2026 offiziell auf Steam als voller Release erschienen ist. In dem Spiel dreht ihr an einem Automaten, mit dem ihr Einheiten rekrutiert und verbessert, die selbstständig Gegner angreifen.

Das Besondere an dem Spiel ist, dass der Entwickler dahinter das Spiel völlig alleine und mit KI entwickelt hat. Auf X.com hat Entwickler Optima Arch vor kurzem einen Post veröffentlicht und erklärt, dass er in den ersten 48 Stunden über 350.000 US-Dollar mit dem Spiel verdient habe. Umgerechnet sind das etwa 324.000 Euro. So heißt es in seinem Post:

Mein erstes eigenständig entwickeltes Spiel „Slotbound“ hat gerade in den ersten 48 Stunden auf Steam einen Bruttoumsatz von über 356.000 Dollar und 50.000 verkaufte Exemplare erreicht! Außerdem haben wir einen Spitzenwert von 9.377 gleichzeitig online befindlichen Spielern erreicht. Das fühlt sich immer noch unwirklich an. Vielen, vielen Dank an alle, die meinem Spiel eine Chance gegeben haben!

Spiel verkauft sich am 3. Tag bereits mehr als 100.000 Mal, Entwickler bedankt sich dafür

Wie geht es nun weiter? Hier hört es tatsächlich noch nicht auf. In einem Post auf Steam vom 16. November 2026 schreibt der Entwickler, dass er mittlerweile die 100.000 Spiele überschritten habe. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass er sich weiterhin um alle Probleme und Bugfixes kümmern würde, die von Spielern gemeldet werden würden.

Ist das ungewöhnlich? Nein, seit einigen Monaten setzen Entwickler und Studios verstärkt auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Produktion von Spielen. Valve selbst erklärte kürzlich, dass man Entwicklern keine Vorgaben machen wolle, wie sie KI für ihre Spiele verwenden wollen. Im gleichen Atemzug sagte man aber auch, dass man derzeit ein Problem mit wachsenden Mengen von KI-Spielen habe. Eine echte Lösung ist aber bis heute nicht in Sicht.

Zum Problem wird künstliche Intelligenz bei Spielen es erst, wenn der Steam-Shop dermaßen von KI-Inhalten überschwemmt wird, dass man die interessanten Spiele gar nicht mehr finden kann. Das ist etwa beim letzten Steam Next Fest passiert. Hier wehrten sich dann die Spieler und erklärten, dass Steam endlich einmal als Plattform Maßnahmen ergreifen müsse, um die Masse KI-generierter Spiele einzudämmen: KI-Spiele überschwemmen Steam, jetzt reicht es den Usern und sie fordern ein Feature von Valve