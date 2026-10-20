Weil KI-Spiele Steam überschwemmen, fordern Spieler jetzt ein Feature von Valve

Am 19. Oktober 2026 startete das Steam Next Fest, bei dem abermals unzählige Demos ausprobiert werden können. Doch Spieler beschweren sich aktuell über die Masse KI-generierter Titel und fordern von Valve, Maßnahmen zu ergreifen.

Vom 19. bis 26. Oktober 2026 läuft das Steam Next Fest. Bei diesem digitalen Event können kostenlose Demos unzähliger Spiele ausprobiert werden. Im besten Fall findet man so ein zukünftiges Lieblingsspiel.

Dabei hat man die Qual der Wahl, denn die Auswahl ist mit über 8.000 Demos riesig. Hinzu kommt nun, dass sich unter die herkömmlich entwickelten Spiele auch KI-Titel mischen. Den Unterschied zu erkennen ist teilweise nicht einfach, zudem überschwemmen solche Spiele die Plattform und machen es schwierig, qualitativ hochwertige Demos zu finden. Erst im Juni machte ein fast vollständig KI-generiertes Spiel die Runde.

Aus diesem Grund versammeln sich viele User gerade auf Reddit und fordern ein neues Feature auf Steam.

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„Was ist eigentlich der Sinn des Next Fest?“

Was sagen die User? Der Nutzer max_akadem äußert auf Reddit eine einfache Frage, die das Problem seiner Meinung nach lösen könnte: „Können wir bitte eine Option erhalten, um KI-Spiele zu verstecken?“

Auch der User Shogo-MAD klagt in einem eigenen Reddit-Post über die zahlreichen KI-Inhalte und erinnert sich an frühere Ausgaben des Steam Next Fest, bei denen es noch möglich gewesen sei, gute Spiele zu finden.

Jetzt habe sich das geändert: „Da hätte man eher eine Chance, ein Lotto-Los zu kaufen und zu gewinnen, als eine gute Spiele-Demo zu entdecken. Man muss sich buchstäblich durch TAUSENDE von KI-Mist-Spielen wühlen, um etwas Wertvolles zu finden. Und was ist an dieser Stelle eigentlich noch der Sinn des Next Fest?“

Mit ihrem Unmut sind die beiden User nicht allein. Zahlreiche Kommentare stimmen ihnen zu und lehnen die Verwendung generativer KI bei Spielen ab. Ein Filter könnte Abhilfe schaffen.

Es gibt aber auch Zwischentöne, die eine Unterscheidung zwischen generativer KI und KI-Unterstützung während der Entwicklung machen.

Der Nutzer WildMedia5467 gibt zu bedenken: „Steam sollte detaillierte Filter für KI-generierte Grafiken, Dialoge, Musik usw. einführen, anstatt nur ein binäres KI-Tag zu verwenden. Andernfalls kommt es zu Fehlalarmen, und legitime Indie-Spiele werden ohne triftigen Grund herausgefiltert.“

Findet ihr die Forderungen nach einem KI-Filter auf Steam gut oder ist es euch egal, wenn Spiele auf generative Tools zurückgreifen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Was denkt MeinMMO-Autor Christoph? Grundsätzlich unterstütze ich die Forderungen nach einem Filter bzw. einer entsprechenden Kategorie. Was die konkrete Verwendung von KI angeht, stimme ich Nutzern wie WildMedia5467 zu: Wenn ein kleines Team aus Indie-Entwicklern KI zur Erleichterung von Arbeitsschritten benutzt (zum Beispiel beim Schreiben von Code oder Debugging), sehe ich kaum ein Problem darin.

Schwieriger ist es, wenn KI den kreativen Part übernimmt, etwa die Designs, Musik oder die Story erschafft. Damit geht für mich der menschliche Anteil in Spielen verloren. Genauso wie ich in Filmen, Büchern oder bei Musik das Handgemachte schätze, möchte ich auch in Games das Gefühl haben, dass hinter jeder kreativen Entscheidung ein Mensch steckt, und nicht eine KI.

Nur so können einzigartige Spiele entstehen und im besten Fall zu Kunst werden – ein Anspruch, den das Medium seit Jahren erfüllen möchte und dies in manchen Fällen auch schafft.

Steam täte also gut daran, in Zukunft eine eindeutige Kennzeichnung schon beim schnellen Browsen (und nicht erst auf der eigentlichen Shop-Seite) von Spielen einzuführen. Ansonsten wird die Plattform langfristig noch unübersichtlicher und wahre Spiele-Perlen haben kaum noch eine Chance, aus der Masse hervorzustechen. Reine spielerische Qualität reicht da leider nicht mehr. KI hat noch andere Auswirkungen: Entwickler traut sich nicht, seine Demo auf Steam zu veröffentlichen – Fürchtet sich vor KI



