Generative KI in Games? Wir wollen wissen, wie ihr dazu steht

Immer mehr Firmen bieten immer mächtigere KI-Tools an, die natürlich auch in der Entwicklung von Videospielen verwendet werden. Das aktuelle Steam Next Fest ist damit sogar überschwemmt. Aber wie stehen die Spieler eigentlich dazu?

Was ist los beim Steam Next Fest? Das Steam Next Fest im Oktober 2026 leidet unter einer Flut von mit KI generierten Games. Unter anderem auf Reddit wird dies heiß diskutiert. Steam hat immerhin im Laufe des Jahres ihre Regeln geupdatet: Wenn KI bei der Spieleentwicklung eingesetzt wird, zum Beispiel für generierte Assets, Code, Text oder Sprecher, muss dies bei der Shop-Registrierung des Spiels angegeben werden.

Einige Nutzer fordern von Steam sogar eine Filter-Option, um Games mit KI-Anteil ausblenden zu können. Dies könnte nach Sorge einiger Reddit-Nutzer aber dazu führen, dass Entwickler die Nutzung von KI dann nicht mehr sauber deklarieren.

Wir bei MeinMMO wollen jetzt aber von euch wissen, wie ihr zur Nutzung von generativer KI in Videospielen steht. Stimmt mit ab und schreibt eure Meinung in die Kommentare:

Generative KI in Games – Das und mehr kann sie

Wofür wird generative KI im Gaming eingesetzt? Mit KI-Modellen wie ChatGPT von Open AI, Gemini von Google oder auch Claude von Anthropic ist es sehr einfach und günstig sich Texte, Bilder, Codes oder auch Stimmen generieren zu lassen. Mit besagten Modellen ist generative KI seit ein paar Jahren auch erstmals für eine breite Masse an Nutzern verfügbar.

Entwickler können dies zum Beispiel nutzen, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen oder auch Kosten und Zeit zu sparen. Das Abo für die KI ist in den meisten Fällen günstiger, als die Anstellung oder Bezahlung von Künstlern für Artworks oder von Programmierern für den Game-Code.

Wofür KI in Spielen zum Beispiel eingesetzt werden kann:

Story, Dialoge, Interaktionen

NPC-Verhalten

Synchronisation

Programmierung, Bug-Fixing

Welt Generierung

Personalisierung des Spielerlebnisses für den Spieler

Artworts, Assets

Planung

Der große Umfang an Möglichkeiten lässt nun aber eben auch Personen Videospiele erstellen, die sonst nicht die finanziellen Mittel, Zeit oder Fähigkeiten hätten. Dies führt vermutlich mitunter zu der aktuellen Flut an mit KI generierten Games, die im Steam Next Fest angepriesen werden.

Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung rund um das Thema generative KI in der Videospielentwicklung und möchten natürlich auch eure ausführlichen Gedanken in unseren Kommentaren lesen. Erst gestern hat eine KI übrigens gezeigt, wie mächtig sie als Tool sein kann: Entwickler baut 3 Jahre ein MMO nach, stellt nach über 1.000 Stunden verbittert fest: KI schafft das jetzt an einem Tag