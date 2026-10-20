Gehypter PvP-Shooter auf Steam erfüllt Fans dringenden Wunsch, übertreibt es dabei so deutlich, dass Entwickler nach wenigen Tagen über einen Wipe sprechen

Der PvP-Shooter Wardogs hat erst vor wenigen Tagen das neue Update zu Season 2 veröffentlicht, doch eine Änderung ging dabei völlig nach hinten los. Jetzt ist anscheinend ein erneuter Wipe im Gespräch.

Um welchen Shooter geht es? Wardogs ist ein PvP-Shooter, in dem bis zu 100 Spieler, aufgeteilt in drei Teams, in “King of the Hill” um die Kontrolle einer Zone kämpfen. Dabei verdienen sie Ingame-Geld, von dem sie neue Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge kaufen müssen.

Wardogs ist am 10. September auf Steam in den Early Access gestartet.

Nachdem der Shooter bereits in der Beta gut ankam, war auch der EA-Start ein Erfolg: Wardogs hat sich über 3 Millionen Mal verkauft und hatte im Peak über 402.000 Spieler gleichzeitig online.

Am 15. Oktober veröffentlichte Wardogs das Update zu Season 2. Das brachte neue Inhalte, Änderungen an bestehenden Systemen sowie einen Wipe, der den Fortschritt der Spieler zurücksetzte.

Eine Änderung, die sich im Vorfeld von Season 2 von vielen Spielern gewünscht wurde, sorgt jetzt allerdings für Probleme und ein Post der Entwickler zeigt, dass sie bereits nach wenigen Tagen darüber sprachen, den Fortschritt erneut zu löschen.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Fan-Wunsch geht heftig nach hinten los

Was für ein Wunsch wurde den Fans erfüllt? Nachdem Wardogs in den Early Access gestartet ist, gab es während der ersten Season immer wieder Kritik seitens der Spieler, man würde zu langsam leveln. Einem Teil der Community dauerte es zu lang, bis man gewisse Freischaltungen erreichte. Besonders die Fahrer-Rolle und die damit verbundene Freischaltung des Panzers wurden dabei häufig thematisiert.

Ein weiterer Kritikpunkt kam mit der Ankündigung hinzu, mit dem Start von Season 2 den Fortschritt zurücksetzen zu wollen. Ein Teil der Community fürchtete, aufgrund des langsamen Leveling-Prozesses niemals bestimmte Endgame-Inhalte freizuschalten. Es bestand der Wunsch, das Fortschritt-System anzupassen.

Mit dem Start von Season 2 am 15. Oktober hörten die Entwickler auf diesen Wunsch und nahmen Änderungen vor. Viele Level-Stufen benötigten nun deutlich weniger XP und sollten viel schneller erreicht werden, zum Beispiel:

Level 15 50 % schneller

Level 20 55 % schneller

Level 25 43 % schneller

Das ist jetzt das Problem: Die Änderungen hatten zur Folge, dass Vielspieler bereits nach wenigen Tagen mit Endgame-Ausrüstung rumliefen. Keine 3 Tage nach Release des Updates gab es in den Lobbys bereits hochstufige Waffen und Panzerungen, Panzer und den Havoc-Kampfhubschrauber.

So reagieren die Entwickler: In einem Post auf X räumten die Entwickler nun ein, die Beschleunigung des Fortschritts verbockt zu haben.

„Staffel 2 sollte eigentlich ein Neuanfang sein, doch für viele von euch hat es sich nicht danach angefühlt. Wir haben den Spielfortschritt bewusst beschleunigt und versucht, das Spiel besser auszubalancieren, wie in den Patch Notes beschrieben, aber das war eine Fehlentscheidung. Manche Spieler erreichen die Endgame-Ausrüstung wie Tier-4-Panzerung und Panzer innerhalb von Tagen, wodurch der Wipe nie wirklich seine Wirkung entfaltet hat.”

Anschließend zeigten die Entwickler, dass sie bereits über einen sehr frühen Wipe nachdachten, sich aber dagegen entschieden, einen „überstürzten Reset” noch am vergangenen Wochenende durchzuführen. Stattdessen ziehe man nun in Erwägung, Season 3 und einige ihrer Inhalte „deutlich vorzuziehen”, damit Spieler einen „echten Neuanfang” bekommen. Mehr Details dazu sollen im Laufe dieser Woche folgen.

Wie steht ihr zu Season 2 und dem beschleunigten Fortschritt? Findet ihr, ein vorgezogenes Season-Ende wäre die richtige Entscheidung? Schreibt es uns in die Kommentare!

Das Endgame von Wardogs ist aktuell insgesamt eines der größten Probleme des PvP-Shooters. Selbst der Chef des Entwicklerstudios BULKHEAD ist nicht zufrieden und findet harsche Worte: Spieler meckern über den Shooter-Hit Wardogs, doch der Chef versichert: „Das Endgame ist nicht kaputt, es ist scheiße“