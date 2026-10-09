Das Spiel eines Solo-Entwicklers hat 4 Jahre nach Release plötzlich 10‑mal mehr Spieler, dank Wardogs und dessen Fans.

Was ist das für ein Spiel? Der Solo-Entwickler „Raulworks“ hat 2022 das Spiel „MH-Zombie“ auf Steam und für mobile Geräte veröffentlicht. Das ist ein kleines Game für 2,99 €, in dem sich alles um das Fliegen eines Helikopters dreht.

Ihr steuert einen Little Bird, um entweder NPC-Zivilisten aus Gefahrengebieten zu evakuieren, Rennen zu fliegen oder Wellen von Gegnern zu bekämpfen.

MH-Zombie unterstützt verschiedene Steuerungstypen, darunter etliche HOTAS-Systeme und eine „realistische“ Flugphysik. Dabei profitiert das Game von der Erfahrung des Entwicklers, denn dieser war in der Vergangenheit Apache-Pilot beim US-Militär.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Plötzlich neue Fans dank eines anderen Spiels

Wie kam es zu den neuen Fans? Am 10. September 2026 kam Wardogs heraus, ein „King of the Hill“-Shooter, in dem Helikopter und deren Piloten eine wichtige Rolle spielen, um andere Spieler und Nachschubvorräte in die umkämpfte Zone zu bringen.

Einige Wochen vor dem Release von Wardogs hat eine kleine Gruppe von digitalen Helikopter-Piloten MH-Zombie gefunden und es unter anderem aufgrund der guten Flugphysik, der HOTAS-Unterstützung und des geringen Preises als ihre Trainingsarena zum Helikopterfliegen für Wardogs auserkoren. Dort verfeinerten sie ihre Skills und versuchten, sich gegenseitig in Rennen zu überbieten.

Bis dahin kam das bereits 4 Jahre alte Indie-Game auf nur 1-2 Spieler im Durchschnitt. Die Wardogs-Spieler verzehnfachten diese Zahlen und brachten das Spiel des Solo-Entwicklers für ein paar Tage sogar über die 20-Spieler-Marke. Für das kleine Spiel bedeutete das einen neuen Höchstwert. Außerdem kamen 24 neue, positive Rezensionen hinzu.

Der kleine Spieler-Ansturm auf MH-Zombie war weder phänomenal groß noch von langer Dauer – schließlich wechselten sie zu Wardogs, als der gehypte Shooter am 10. September seinen Release feierte.

„Ich war trotzdem superglücklich. In der ersten Nacht konnte ich kaum schlafen, weil ich darüber nachdachte, wie ich das Spiel für sie anpassen oder es ihnen vielleicht sogar übergeben könnte, falls sie das Interesse behielten“, erklärt der Entwickler in einem Video auf TikTok und führt aus, „Leider hat die Begeisterung wieder nachgelassen, aber es waren zwei wirklich coole Wochen. Ich bin den Jungs super dankbar.“

Habt ihr euch schon mal ein Spiel gekauft, um darin für ein anderes Spiel zu üben? Erzählt uns davon gerne in den Kommentaren!

MeinMMO-Redakteur Dariusz ist einer von den Spielern, die viel Spaß am Helikopter-Fliegen in Wardogs haben. Er hat MH-Zombie leider erst im Rahmen dieses Artikels kennengelernt, aber dafür haufenweise digitale Flugstunden absolviert – besonders, nachdem er sich ein HOTAS-System gekauft hatte. Mehr dazu hier: Ich habe mir für den Steam-Hit Wardogs einen Steuerknüppel zum Helikopter-Fliegen gekauft – und sofort den ersten Fehler begangen