Einer der größten Streamer im deutschen Twitch verzichtet seit 8 Jahren auf Geld von Fans

Der Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler erzählt in einem Podcast unter anderem, wie viel er durch Streaming einnimmt. Das meiste Geld komme von Placements, meint er, weswegen er auch 2 Möglichkeiten ausgestellt hat, wie er auf Twitch Geld verdienen kann.

Auf was verzichtet Trymacs? Vor einigen Tagen war Trymacs in dem Podcast Beyond Business Cast von den deutschen Content Creatorn und Unternehmern Christian Wolf und Eric Demuth zu Gast. In diesem interviewähnlichen Gespräch erzählte Trymacs von seinen Einnahmen auf Twitch und dass er die Möglichkeit, ihm Geld zu spenden, abgestellt hat. Auch geschaltete Werbung findet man auf dem Twitch-Kanal von Trymacs vergeblich.

Als Trymacs nach einer Begründung dafür gefragt wird, meint er Folgendes:

Wer soll mir heute spenden? Also es gucken ja auch viele junge Leute zu oder selbst egal, wer mir das spendet, ich werde ja besser verdienen als der. […] Ich verdiene ja genug so mit den Placements, die ich habe. Ich habe überall Creator Codes und sonst was. Das reicht gut.



– Trymacs in Beyond Business Cast auf YouTube ab Minute 12:29

Weiter meint der Twitch-Streamer, dass er andere Streamer-Kollegen allerdings auch nicht verurteilen würde, die diese Funktionen weiterhin bei sich anhaben. Er selbst brauche es eben nicht.

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Trymacs redet offen über seine Einnahmen

Wie verdient Trymacs Geld? Da Trymacs somit auf gleich 2 Möglichkeiten des Geldverdienens verzichtet, ist es spannend zu betrachten, wie er dann Einnahmen generiert. Im Podcast meint er weiter, er würde das meiste Geld sowieso mit Placements beziehungsweise Sponsorings verdienen.

Die Einnahmen von YouTube benennt Trymacs sogar direkt: Ich mache so 20 Millionen Aufrufe monatlich mit allen 3 Kanälen und das sind dann so immer zwischen 80.000 bis 120.000 Euro. (Quelle: YouTube ab Minute 16:13).

Die Möglichkeit, Trymacs auf Twitch für einen monatlichen Betrag zu abonnieren, haben Zuschauer allerdings immer noch. In einem seiner besten Monate, meint Trymacs, habe er ungefähr 220.000 Euro mit eben diesen Subs verdient. Durchschnittlich verdiene er dadurch circa 21.000 Euro monatlich.

Über die Bezahlung durch Sponsorings und Placements redet Trymacs allerdings nicht.

Auf die Frage warum der Twitch-Streamer so offen über seine Einnahmen rede, sagt er: Ich verdiene alles durch die Community und dann kann man das auch offen und transparent der Community zeigen. (Quelle: YouTube ab Minute 17:50).

Trymacs ist nicht der erste Twitch-Streamer, der seinen Verdienst auf der Streaming-Plattform eingeschränkt hat. Der Content Creator MoistCr1TiKaL schaltete diese Funktionen auf Twitch und YouTube ebenfalls ab. Ein Grund ist unter anderem, dass er seine Community schützen möchte: Streamer auf Twitch macht sich Sorgen um seine Community, geht besonderen Weg, um sie zu schützen