Trymacs nimmt Craft Attack 14 so ernst, dass seine Frau die Frühschicht machen muss

Twitch-Streamer Maximilian Trymacs Stemmler baut in Craft Attack 14 gerne riesige Farmen. Doch die laufen nur, wenn ständig ein Spieler danebensteht. Um das zu gewährleisten, holte Trymacs seine Frau ins Boot, irgendwie zumindest.

Inwiefern nimmt Trymacs Craft Attack 14 ernst? Wer den Twitch-Streamer Trymcas schon ein wenig verfolgt, dem dürfte wohl kaum seine Leidenschaft fürs Farmen entgangen sein. Eines seiner liebsten Spiele ist Foundry, in dem es nur um das Bauen von riesigen Maschinerien geht. Seine Liebe für farmartige Maschinen lebt Trymacs auch in Craft Attack 14 aus.

So besitzt der Twitch-Streamer mehrere Farmen in Craft Attack 14 – so wie es auch in dem Jahr davor schon war –, mit denen er seine Team-Kollegen mit Materialien und Erfahrung versorgen kann. Damit diese Farmen auch problemlos laufen und den bestmöglichen Ertrag bringen, muss selbst die Ehefrau von Trymacs an den PC.

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Was ist das denn für ‘ne Verarsche?

Wie macht Trymacs’ Frau die Frühschicht? Der Server von Craft Attack 14 wird anscheinend jeden Morgen um 8 Uhr geresettet, sodass sich die Spieler neu anmelden müssen. Die Frau von Trymacs, Celina, steht normalerweise morgens schon früh auf, sodass sie von ihrem Twitch-Ehemann dazu angeleitet worden ist, sich in den Account neu einzuloggen. So steht der Charakter von Trymacs weiterhin an den Farmen und sorgt passiv für neue Materialien.

Wozu so viele Materialien? Trymacs befindet sich in der Titanen-Gruppe bei Craft Attack 14. Sie haben sich das Ziel gesetzt, die Stadt Shiganshina aus Attack on Titan nachzubauen. Dafür brauchen die Twitch-Streamer einiges an Blöcken, weswegen sie eben die verschiedenen Farmen gebaut haben.

Anscheinend haben die Titanen aber Organisationsprobleme, wer an welcher Farm stehen soll, damit sie weiterhin läuft. Mit dem Kontext, dass er Celina extra das Einloggen auf dem Server beigebracht hat, regt sich Trymacs besonders über das Chaos der Farmen auf:

Ich habe meiner Frau beigebracht, wenn sie morgens aufwacht, weil die immer schon 6:30 / 7 Uhr aufsteht, dass sie an meinen PC geht um 8 Uhr, wenn der Server-Reset ist, sich neu einloggt, damit ich AFK stehe an meiner Farm, damit es funktioniert, und dann schaffen wir es nicht, dass die anderen acht Titanen sich an die Wollefarm ranstellen, mal einer AFK über Nacht. Was ist das denn für ‘ne Verarsche?



– Trymacs auf YouTube ab 01:34

Wie findet ihr Trymacs’ Leidenschaft zum Farmen in Minecraft? Könnt ihr ihn nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Das viele Grinden, Farmen und die Rekrutierung der eigenen Ehefrau scheinen sich allerdings gelohnt zu haben. Denn Trymacs hat das End-Event von Craft Attack 14 überstanden, ohne einen einzigen Tod, doch dann passierte ihm ein fataler Fehler: Trymacs beendet das End-Event von Craft Attack 14 ohne Tod, aber macht einen verpeilten Fehler – tritt 4-stündige Rettungsaktion los