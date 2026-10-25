Trymacs beendet das End-Event von Craft Attack 14 ohne Tod, aber macht einen verpeilten Fehler – Tritt 4-stündge Rettungsaktion los

Trymacs hat bei Craft Attack 14 einen folgenschweren Fehler gemacht, aber daraus ist eine riesige Rettungsaktion über mehrere Stunden mit über 100.000 Zuschauern geworden.

Was ist das für ein Event? Craft Attack ist ein jährlich stattfindendes Minecraft-Projekt, bei dem sich zahlreiche Content-Creator auf einem gemeinsamen Server versammeln und verschiedenen Bauprojekten widmen. Dazu gehört auch jedes Jahr das große End-Event.

Beim End-Event von Craft Attack öffnet sich zu einem zuvor festgelegten Zeitpunkt die End-Dimension, wo dann die Jagd nach dem Drachenei des Enderdrachen beginnt. Für die Teilnehmer des Projekts ist es jedes Jahr ein besonderer Moment, denn das Ei selbst ist heiß begehrt, da es auf jeder Minecraft-Welt einzigartig ist und immer nur 1x vorkommt. Es dient den Spielern damit als ultimative Trophäe.

Das diesjährige End-Event war am Abend des 24. Oktobers und startete um 20:00 Uhr. Doch mit der Jagd nach dem Drachenei sollte der Abend noch lange nicht vorbei sein, denn erst dann begann die eigentliche Zuschauerattraktion: die Rettung von Trymacs.

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Gedankenlos ab in den Abgrund

Darum musste Trymacs gerettet werden: Trymacs saß im End fest und hatte nur 2 Optionen, von dort zu entkommen. Entweder musste seine Spielfigur sterben, oder er musste den Enderdrachen töten. Der Streamer wollte einen Ingame-Tod allerdings unbedingt vermeiden, da er in Craft Attack 14 noch keinen Tod auf dem Konto hatte.

Irgendwann beschloss Trymacs, mit Unterstützung anderer Streamer – darunter Repaz, Urutox und Felikah – den Enderdrachen tatsächlich zu bekämpfen, um keinen Tod dazuzubekommen.

Rund 15 Minuten dauerte der Kampf, dann war es soweit: Der Enderdrache starb und Trymacs konnte aus dem End entkommen – zumindest theoretisch. Doch in einem geistesabwesenden Moment machte der Streamer einen folgenschweren Fehler.

Trymacs dachte, er hätte eine Elytra ausgerüstet, mit der er zum Portal fliegen könnte, und sprang ins Nichts.

Zwar bemerkte Trymacs seinen Fehler fast sofort und disconnectete von dem Server, aber die ersten Damage-Ticks waren bereits zu hören. Verzweifelt griff Trymacs zu seinem Smartphone und rief den Twitch-Streamer nooreax an, der zu den erfahrenen Minecraft-Spielern bei Craft Attack gehört.

“nooreax, ich habe einen Fehler gemacht und brauche die größte Rettungsaktion aller Zeiten.”

Hier könnt ihr einen Clip der Situation auf TikTok sehen:

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Die stundenlange Vorbereitung wird zum Großevent auf Twitch

So ging es weiter: nooreax erkannte zwei große Probleme an der Situation von Trymacs. Zum einen hatte er die Elytra nicht mal in der Hotbar, sondern nur oben links im Inventar. Zum anderen ist Trymacs bereits so tief gefallen, dass er schon Schaden bekommt.

Der Streamer erklärte, er könne Trymacs nicht retten, indem er irgendetwas unter ihm baue. Er müsse sich selbst auf dem Account von Trymacs einloggen, versuchen, die Elytra auszurüsten, und sich aus der Situation befreien, bevor die Spielfigur stirbt.

Trymacs gestand sich inzwischen bereits ein, dass das offiziell als Ingame-Tod zählt, war jetzt aber zu neugierig, ob nooreax die Rettung wirklich schaffen kann. Ihm sei es sogar egal gewesen, wenn Microsoft den Account für Account-Sharing bannen würde. Er wollte das jetzt sehen.

Während nooreax sich vorbereitete und für den entscheidenden Moment trainierte, kochte sich die Rettungsaktion zu einem neuen Großevent hoch.

über 50.000 Zuschauer bei Trymacs

über 25.000 Zuschauer bei nooreax

etliche Co-Streams, die zuschauten, darunter Papaplatte mit über 30.000 Zuschauern

Währenddessen wurden die Rahmenbedingungen nochmal spannend. Es wurde diskutiert, ob Trymacs und nooreax für die Aktion von den Craft-Attack-Admins gebannt werden könnten, denn auch da ist Account-Sharing laut Regelwerk verboten. SparkofPhoenix, einer der Admins des Projekts, erklärte: Er finde es nicht schlimm, müsse aber den administrativen Standpunkt bedenken und glaube zudem, dass nooreax ihn nicht retten könne.

Die Lösung, die SparkofPhoenix später präsentierte: Wenn Trymacs 300 € für den guten Zweck spende, dürfe nooreax den Account übernehmen und versuchen, ihn zu retten, wobei Trymacs anscheinend 1.000 € gespendet hat.

Die Trainingsversuche von nooreax zeigten jedoch: Die Rettung ist nahezu unmöglich, er hat schätzungsweise nur 1,5 Sekunden Zeit. Irgendwann kam noch nooreax’ Nachtschicht DIMEAX als Unterstützung hinzu, der bei nooreax zu Hause war und sich fortan ebenfalls auf die Rettung vorbereitete.

So ging die Rettung aus: Gegen 3 Uhr nachts, nach über 4 Stunden Vorbereitung, war es dann soweit: Die Rettung ist nicht geglückt. DIMEAX, der es im Training noch geschafft hat, ist gescheitert.

Während nooreax und DIMEAX sich brutal ärgerten, dass sie es nicht geschafft haben, war bei Trymacs die Laune super. Er grinste breit und fühlte sich bestens unterhalten. „Es war toll, wie sich alle reingehängt haben, wie wir vier Stunden unseren Kopf zerbraten haben, was die Lösung des Problems ist. […] Das war ein insanes Event, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat.”

Kurz darauf verschenkte Trymacs noch jeweils 50 Subs an die Zuschauer von nooreax und DIMEAX und beendete seinen Stream. Für die anderen beiden war der Abend noch nicht vorbei. nooreax hat nämlich große Ziele für Craft Attack 14: Twitch-Streamer schmiedet in Craft Attack 14 kapitalistischen Superplan, um im echten Leben steinreich zu werden